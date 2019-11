BNR a scazut prognoza de inflatie pentru 2019. Isarescu avertizeaza cu privire la consum

Ziare.

com

El a precizat ca economia Romaniei nu este "nici in prapastie, nici pe marginea ei" si considera ca BNR se va intelege cu noul guvern asupra politicii fiscale.In august, BNR a mentinut la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a crescut, de la 3,3% la 3,4%, prognoza pentru decembrie 2020.Vineri, Isarescu a atras atentia ca cea mai mare parte a cresterii economiei este bazata pe consum, iar cererea nu are o crestere sustenabila."Nu suntem nici in prapastie, nici pe marginea ei. Insa cea mai mare parte a cresterii economice este bazata pe consum. Cererea si-a mentinut ritmul crescut de crestere, iar aceasta crestere nu este la un nivel sustenabil", a avertizat Isarescu.Isarescu considera ca va ajunge la o intelegere cu noul Guvern in ceea ce priveste politica fiscala."Ne vom intelege cu noul Guvern pentru a nu avea o politica fiscala discretionara. Vom analiza masurile avute in vedere in domeniul salarial, acestea fiind foarte importante", a spus guvernatorul.BNR a atras atentia de mai multe ori, in trecut, asupra cresterilor accelerate ale cheltuielor cu salariile si pensiile, cheltuieli care pun presiune pe inflatie si pe competitivitatea economiei romanesti.