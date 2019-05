BNR prognozeaza o crestere accelerata a inflatiei pentru sfarsitul anului. Dragnea zice ca romanii o duc mai bine

Reactia lui Dragnea

BNR estima, in februarie 2019, o inflatie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.Conform Bancii Centrale, rata anuala a inflatiei va continua sa se plaseze peste limita superioara a intervalului tintei pe parcursul anului 2019, pe fondul manifestarii socurilor de natura ofertei in prima parte a anului curent.Ulterior, aceasta se va repozitiona si mentine in jumatatea superioara a intervalului tintei, ca urmare a epuizarii efectelor acestor socuri nefavorabile, dar si a persistentelor presiunilor inflationiste de la nivelul inflatiei de baza.La inflatia targetata de 4,2% pentru acest an, o contributie de 0,6% o are pretul legumelor, fructelor si oualor, 0,5% - combustibilii, 0,3% - preturile administrate si alte 0,3% - produsele din tutun si bauturile alcoolice."Pana la finalul anului, inflatia, asa cum o vedem acum, va fi in jur de 4%, urmand ca apoi sa coboare spre 3,5%. Toate cu o conditie: sa nu se schimbe evolutia preturilor foarte volatile. De exemplu, daca pretul titeiului scade, fac o gluma, atunci avem noroc. De asemenea, un an agricol bun, cu cartoful, cu rosia, da IPC in jos. Dar ce observam in toata aceasta evolutie: un nivel destul de mare de incertitudine, de la 1,5 spre 5% in care se pot misca preturile si cu foarte multi factori care influenteaza", a afirmat Isarescu.El a facut apel la jurnalisti sa nu interpreteze negativ aceste prognoze."Eu cred ca prezentarea mea de astazi a fost constructiva, ca sa nu zic pozitiva. N-am transmis nimic ca se rupe, se prabuseste. Depinde si de lumea asta: daca vreti sa faceti o stire si regizorul de platou va spune 'Da ceva acolo tare', de la mine iese ceva relativ pozitiv, dar dumneavoastra: 'Guvernatorul a anuntat ca se duce inflatia in sus'. Eu zic ca lucrurile sunt tinute sub control, intr-o marja rezonabila. Unui guvernator ii e greu sa spuna ca 4% e o inflatie buna, e mai mare decat tinta, dar nici sa spun ca este catastrofala", a aratat seful bancii centrale.In opinia sa, este un lucru bun faptul ca, intr-un an electoral, inflatia este tinuta in jur de 4% si ulterior va scadea."Nu putem sa spunem ce preturi cresc si ce preturi scad cu exactitate, pentru ca depinde de unde va faceti cumparaturile. (...) Inflatia are si un rol de corectie. Spun ca economist - e neplacut pentru un guvernator sa spuna asa ceva, dar absolut perfect pentru un economist - daca se da prea mult, economia reactioneaza, nu poate sa produca si vine si taie. E greu de spus cine este vinovat, dar corectiile se fac de catre piata, care este nemiloasa", a adaugat guvernatorul.Referitor la aceste aspecte, liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat ca "ceea ce am prognozat noi in programul de guvernare s-a confirmat in realitate"."Nu comentez, ca nu sunt comentatorul BNR, stiu ca Banca Nationala are niste comentatori foarte buni si foarte isteti. Nu vreau sa comentez asta si, in general, nu vreau sa comentez previziunile niciunei institutii. S-a dovedit pana acum, din fericire pentru romani, ca ceea ce am prognozat noi in programul de guvernare s-a confirmat in realitate. Ceea ce spuneau ei, de exemplu, UE sau Comisia Europeana spunea ca o sa avem o crestere economica de 3,3 %.Uite ca avuseram 5,1, alte agentii de rating - 3,8 - 3,5 - 3,9, asta an de an, Consiliul Fiscal spunea ca o sa avem 4. In fiecare an ni se spune ca o sa fie foarte rau.", a declarat presedintele Camerei Deputatilor.