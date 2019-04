Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare inflatie din UE

Ziare.

In 10 aprilie, Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca rata anuala a inflatiei din Romania, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in martie la 4,03%, de la 3,83% in februarie.Miercuri, Eurostat a anuntat ca, dupa Romania (4,2%), cele mai mari rate anuale ale inflatiei din UE le-au avut, in martie, Ungaria (3,8%), Olanda (2,9%), Bulgaria (2,8%), Slovacia si Letonia (cate 2,7%).Totodata, cele mai mici rate anuale ale inflatiei le-au inregistrat Portugalia (0,8%), Grecia (1%), Irlanda, Croatia, Italia, Cipru si Finlanda (cate 1,1%).In UE, rata anuala a inflatiei a fost de 1,6% in martie, la fel ca cea inregistrata in februarie. In zona euro, rata anuala a inflatiei a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in februarie.