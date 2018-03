Florin Citu avertizeaza: Inflatia ar putea sa ajunga la 12%. Cum s-a reusit dinamitarea economiei cu promisiuni

De ce a crescut inflatia? Pentru ca Guvernul a promis salarii mari

Consecintele cresterii inflatiei: Tensiuni sociale, dobanzi mai mari si, probabil, o noua criza economica

PSD nu va avea curaj sa ia masuri pentru bunastarea romanilor

Ziare.

com

"In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala nu ia masurile pe care trebuia sa le ia, riscam sa avem o inflatie de 12% la finalul anului. Dar este o estimare conditionata de ceea ce se intampla astazi, adica politica fiscala prociclica si de reactia Bancii Centrala mai timida, ca pana acum.In aceste conditii, este clar ca rata inflatiei va accelera, pentru ca se creeaza aceste efecte: pe de o parte, ai inflatie care creste, pe de alta parte, va creste si presiunea pe salarii sa fie mai mari si se creeaza aceasta spirala inflationista.Cu aceasta politica fiscala prociclica, intr-o perioada in care economia crestea oricum, cu plata, cu politica monetara timorata de atacul liderilor PSD asupra Bancii Centrale pe care l-am vazut in ultima perioada, este clar ca ne-am putea duce in aceasta directie", a declarat Florin Citu pentruPotrivit senatorului PNL, o crestere asa mare a inflatiei nu ar trebui sa existe intr-o perioada cu economie dezvoltata, asa cum pretind guvernantii ca exista in acest moment in Romania."Daca ne uitam istoric, rata inflatiei nu a mai crescut cu aproape 5 puncte procentuale intr-o perioada asa scurta, decat intr-o perioada in care ai perioada inflationista, nu intr-o perioada in care noi ar fi trebuit acum sa nu mai discutam de inflatie, care sa treaca de la o variabila asa mica la una asa mare. O volatilitate asa mare a inflatiei este specifica doar perioadelor de inflatie galopanta, nu unor perioade de economie dezvoltata, cum se pretinde astazi Romania, cu inflatie, cu preturi care ar trebui sa fie stabile.Dar ceea ce s-a intamplat anul trecut a perturbat foarte mult sistemul si presiunea mai mult", a precizat Citu.Florin Citu subliniaza ca inflatia a crescut atat de mult in ultima vreme din cauza ca Guvernul a promis salarii mari. Romanii au crezut, au cheltuit tot ce aveau, unii au facut si credite, ceea ce a dus la o crestere economica bazata pe consum si la o inflatie mare.Senatorul crede ca, pentru a mentine consumul, PSD va continua sirul promisiunilor, dar spera ca romanii nu vor mai crede."Nu atat cresterea salariilor, ci promisiunea ca vor creste salariile a dus la cresterea consumului. Oamenii au consumat atat din ce aveau, au mai luat si credite pentru ca se asteptau sa le creasca veniturile. Si atunci au pus presiune. Si pentru a mentine consumul este clar ca PSD va incerca sa faca alte promisiuni, pentru ca vedeti ca suntem deja intr-o alta parte a promisiunilor, o sarabanda a promisiunilor.Le spun pensionarilor ca le vor creste pensiile, ca salariile medicilor vor ajunge la 5.000 - 6.000 de euro. Tema pe care o impune PSD este una singura: cresterea salariilor si a pensiilor. In acest climat mediatic care te bombardeaza cu aceasta informatie, este normal ca unii oameni cred ca le vor creste veniturile. Nu cred, totusi, ca oamenii vor mai crede, dupa ceea ce s-a intamplat, dar cine stie", a afirmat Florin Citu.Cresterea ratei inflatiei va avea, evident, si consecinte: angajatii ar putea pune presiune pe angajatori pentru a le creste salariile, vor exista tensiuni sociale, costuri mai mari, iar dobanzile ar putea creste, atrage atentia Florin Citu."Pe de o parte, veti vedea o presiune din partea angajatilor pe cresteri salariale. Aceasta este prima problema. Iar faptul ca somajul este scazut in Romania ii ajuta in negocierea unor salarii mai mari. Pe de alta parte, asta inseamna costuri mai mari. Inflatia inseamna costuri mai mari, asta inseamna profitabilitate mai mica.In acelasi timp, Banca Centrala va trebui sa reactioneze si eu cred ca vor incepe sa creasca dobanda nu cu 0,25 puncte procentuale, ci cu 0,5 sau chiar mai mult. Dobanda trebuie sa fie mai mare decat inflatia, daca vrei sa ai succes.Este clar ca rata dobanzii trebuie sa creasca. Deci costurile cresc foarte mult, am vazut si luna trecuta ca Eurostat a dat o statistica potrivit careia in Romania au crescut cel mai mult costurile cu forta de munca, deci toate astea arata ca pentru companii profitabilitataea este din ce in ce mai mica. Si dobanzi mari, costuri mari in economie inseamna incetinirea cresterii economice.Si aici este pericolul cel mai mare, pentru ca incetinirea cresterii economice, intr-un climat cu inflatie mare, inseamna imediat tensiuni sociale. Si ne intoarcem la probleme pe care Romania le-a intampinat la inceputul anilor '90, cand aveam somaj mare si inflatie mare. Si asta este rezultatul final spre care ne indreptam", ne-a mai spus Citu.Mai mult, afirma senatorul PNL,"Mai exista si rezultatul si mai dur, o criza economica de proportii indusa de aceste politici economice, dar sper sa nu se ajunga acolo. Desi am vazut ca si Comisia Europeana a folosit acest termen. In conditiile in care ne aflam astazi, cu inflatie mare si cu cresterea costurilor in economie, este scenariul a carui probabilitate creste pe zi ce trece, daca ne uitam la deciziile pe care le ia Guvernul.Deci acest scenariu de criza profunda economica, similara cu cea din 2008 sau chiar mai dura, are o probabilitate din ce in ce mai mare zilnic, daca ne uitam la deciziile pe care le ia Guvernul. Dar sa speram ca nu se ajunge acolo si pana la urma vor reveni asupra unor masuri populiste", a mai precizat senatorul.Exista si cateva solutii pentru stoparea cresterii ratei inflatiei. Acestea ar fi, potrivit senatorului Florin Citu, o reforma si o politica economica responsabile care sa transfere focusul de la cresterea salariilor catre investitii si o Banca Centrala mult mai curajoasa, care sa nu mai asculte de amenintarile lui Liviu Dragnea si ale pesedistilor si sa isi faca treaba.El nu crede, insa, ca PSD va avea curajul sa ia masuri pentru bunastarea romanilor pe termen lung, pentru ca acestea nu se vad imediat."Guvernul trebuie sa isi schimbe paradigma,Nu este un lucru care le aduce voturi imediat, nu este ceva populist, dar este un lucru responsabil, pe care trebuie sa il faca. Dar nu cred ca vor face asa ceva, pentru ca nu cred ca au curajul cei de la PSD sa ia masuri pentru bunastare pe termen lung, pentru ca nu se vad si ei nu au curajul sa se expuna.Plus ca e nevoie si de reforma in administratie. Nu poti sa faci o lege a salarizarii care nu este nici macar unitara, au crescut salariile fara sa faca legatura cu performanta, si sa nu vii cu o reforma in administratie. In momentul in care doar cresti salariile, ajungi la fundul sacului. In loc sa faci azi reforma, cand ai crestere economica, vei fi fortat sa o faci atunci cand esti in criza si va fi mult mai dureros", a conchis Florin Citu.Amintim ca rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013 , cand a fost 5,37%.