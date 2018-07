Florin Citu: Statul, condus de Dragnea si gasca lui, doreste o inflatie cat mai mare

Ziare.

Totodata, sustine liberalul, mai important pentru PSD este faptul ca o inflatie mare reduce valoarea banilor pe care statul ii returneaza din imprumuturi si "creste" veniturile la buget."Preturile continua cresterea alarmanta si in iunie. Mai mult, rata inflatiei masurata cu indicele armonizat (IAPC), cel care este relevant pentru comparatia cu tarile UE si pentru aderarea la zona euro, a continuat sa creasca. Exact cum au vrut Dragnea si PSD.Fata de iunie 2017 preturile au crescut cu 5.4% (INS), in iunie 2018. Luna trecuta scaderea salariilor nete plus rata inflatiei a facut ca salariile nete sa scada cu aproximativ 1%. Inflatia este taxa pe care statul o impune asupra cetatenilor saraci care traiesc doar din salariu.Statul, mai ales astazi condus de Dragnea si gasca lui, doreste o inflatie cat mai mare. O inflatie mare reduce puterea de cumparare si astfel franeaza o economie supraincalzita. Dar mult mai important pentru PSD, o inflatie mare reduce valoarea banilor pe care statul ii returneaza din imprumuturi si "creste" veniturile la buget", scrie Florin Citu pe Facebook.Insa, atrage atentia senatorul PNL, o inflatie mare vine la pachet cu dobanzi mari, deprecierea monedei nationale si criza."De aceea mesajele care vin de la Dragnea si PSD despre inflatie sunt: " este ok, nu a murit nimeni de o rata a inflatiei de 6% sau 7%. Uitati-va cat era in 2007! ". Acesta este modul prin care PSD va manipuleaza sa va obisnuiti cu preturi care vor continua sa creasca.Dar o inflatie mare vine la pachet cu dobanzi mari, deprecierea mondei nationale si criza. Dragnea, ai grija ce-ti doresti! Nu arunca Romania in criza doar pentru ca vrei sa acoperi gaura la buget cu inflatie mare", conchide Florin Citu.Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut usor in luna iunie, la 5,40% , potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Cu toate acestea, ramane in continuare la cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.I.O.