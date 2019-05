Iar a crescut inflatia. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, energia termica si posta

Ziare.

Si in raport cu luna decembrie 2018, preturile marfurilor si serviciilor au crescut la aproape toate categoriile, scaderi inregistrandu-se la oua (-5,92%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,16%) si la transportul aerian.Potrivit sursei citate, in aprilie 2019 vs martie 2019, la capitolul marfuri alimentare, cel mai mult s-au scumpit cartofii (+4,75%), urmati de alte legume si conserve de legume (+2,48%), fructe si conserve de fructe (+2%) si fructe proaspete (+1,68%).Per ansamblu, pretul marfurilor alimentare s-a majorat, in aprilie fata de martie, cu 0,68%.La marfuri nealimentare, in intervalul de referinta, energia termica s-a scumpit cel mai mult, cu 2,06%, iar la capitolul servicii, s-a consemnat o crestere a tarifelor 5,57% la serviciile postale, in timp ce pentru telefonie majorarea a fost de 2,64%.Per total, preturile marfurilor nealimentare au urcat in aprilie 2019 fata de luna anterioara, cu 0,53%.Comparativ cu luna decembrie 2018, din categoria marfurilor alimentare, cel mai mult s-au scumpit in aprilie cartofii, cu 32,33%, urmati de alte legume si conserve de legume (+23,61%) si citrice si alte fructe meridionale (+13,09%).Totodata, in cazul marfurilor nealimentare, cele mai mari cresteri de preturi s-au consemnat la combustibili, cu 5,56%, in aprilie 2019 fata de ultima luna a anului trecut, la energia electrica, gaze si incalzire centrala, cu 4,67%, la tutun si tigari cu 4,67%, iar la energia termica s-a inregistrat o majorare cu 3,3%.Preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 2,29%, in aprilie 2019, comparativ cu decembrie 2018.In cazul serviciilor, la nivel comparativ aprilie 2019 - decembrie 2018, tarifele la cele postale au consemnat o urcare de 5,59%, urmate de cele la telefonie (+4,84%) si apa, canal si salubritate (+2,93%).Serviciile s-au scumpit, in general, in perioada analizata, cu 2,25%.Preturile de consum au crescut cu 0,61% in aprilie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,75% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat cu 4,1%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,98%, a marfurilor nealimentare cu 3,66% si a serviciilor cu 3,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica date luni publicitatii.In martie, preturile de consum au urcat cu 0,49% fata de februarie, iar rata anuala a inflatiei a fost de 4%."Preturile de consum in luna aprilie 2019 comparativ cu luna aprilie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (mai 2018 - aprilie 2019) fata de precedentele 12 luni (mai 2017 - aprilie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,3%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,1%", spune INS.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1% pentru finalul anului viitor, a anuntat, in luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflatiei.BNR estima in noiembrie 2018 o inflatie de 2,9% pentru finalul acestui an si de 3,2% pentru 2020.Conform BNR, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana in trimestrul III din 2019 (2,4%), pe seama componentelor exogene si ale cosului de consum.Ulterior, se va repozitiona si mentine in jumatatea superioara a intervalului tintei ca urmare a epuizarii efectelor favorabile ale reducerilor preturilor combustibililor si citricelor de la finalul anului 2018, dar si pe seama contributiei in crestere a inflatiei de baza.