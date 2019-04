Inflatia continua sa creasca si trece de 4%. Cartofii s-au scumpit cu peste 26% in doar trei luni

Ziare.

In februarie, rata anuala a inflatiei urcase la 3,83%, dupa ce a crescut in ianuarie la 3,32%, de la nivelul de 3,27% atins in decembrie 2018.In martie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,45%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 4,15%, iar preturile serviciilor au crescut cu 3,18%.Fata de decembrie, printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la cartofi (26,33%), alte legume si conserve de legume (20,63%) si citrice (10,28%).In martie, pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, fata de decembrie, cu 3,82%.La inceputul lui aprilie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in contextul in care rata anuala a inflatiei a crescut peste valoarea previzionata, iar incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei sunt legate de conduita politicii fiscale.