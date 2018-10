Minciunile domnilor, bucuria pomanagiilor: gaura de 800 milioane euro fonduri europene, inflatie record, deficit record, pret benzina record

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Ziare.

com

Atunci faceam paralela cu Ordonanta 13, care a startnit un val justificat de emotie, dar erau si alte sectoare de activitate in care se petreceau aceleasi marsavii, unul din ele fiind gestionarea fondurilor europene.Iata ca acum,, confirmand astfel lucruri deosebit de clare stiute de cei din interior. Fiti siguri ca ce nu s-a putut face din 2014 pana acum nu se va putea intampla in urmatoarele 3 luni. Situatia este grava pentru ca unele programe au fost gandite prost, cu mult diletantism si o imensa lipsa de responsabilitate.S-au incercat fel de fel de artificii, de vopsiri de gard si de tranzactionari nefericite ale vrabiei din mana cu cioara de pe gard.Cu alte cuvinte, s-a lucrat numai la imagine nu si la fond. In spatele acestui dezastru sunt nume, prenume, functii, pozitii platite cu mii de euro pe luna. La vremea respectiva, pentru ca am avut curajul sa demasc interioarele laboratoarelor minciunii ridicata la nivel de politica publica, am fost alergat pe holurile ministerelor, amenintat, blamat si anatemizat.Valul a trecut, iar ei si-au vazut nestingheriti de treaba, doar ca in procesul de gestionare a fondurilor europene, un rol important il are Comisia Europeana, institutia care are datoria de a actiona ca un gardian al integritatii si performantei cu care sunt cheltuiti banii din bugetul Uniunii Europene.Problema este si mai serioasa, pentru ca gaura de 800 de milioane de euro se refera numai la un fond, cel de dezvoltare regionala, dar ce ne facem caSi pentru ca protagonistul acestei contraperformante este Programul Operational Regional, situatia la 31 august era urmatoarea: sumele solicitate de la Comisia Europeana erau de 65 milioane de euro, iar dezangajarea notificata era de 789 milioane de euro, iar aici vorbim doar de un singur program operational; rezulta oDeci, sa ne bucuram dragi romani ca ne creste pensia cu 50 de lei, ca la ajutoare sociale se adauga un 20-30 de lei si ca suntem scutiti de taxa radio, in schimb inflatia a ajuns la aproape 6%, pretul carburantilor a explodat, avem deficitul bugetar cel mai ridicat de dupa criza din 2008 - 2010, datoria externa pe termen scurt era de 30 de miliarde euro pe la jumatatea anului si multe alte grozavii, printre care aceasta gaura de 800 de milioane de euro la un singur program de gestionare a fondurilor europene.Ne ducem pe apa Sambetei si noi o tinem inainte cu statul paralel, cusi cu definirea familiei deja definite. Acestea sunt perdele de fum, asa cum bine au fost enuntate in Parlamentul European, dar nu reprezinta decat o modalitate tragi-comica de furat al propriei caciuli.Este rusinos pentru factorii politici de decizie care apeleaza la manipularea unor mase amarate de oameni pentru a-si masca incompetenta, imbogatirea nejustificata si evitarea sanctiunilor legale pentru infractiunile comise.Vedem ca toti sunt o "familie" cand e vorba de inselat poporul roman, dar dupa ce se va sparge buba, sper ca urmatorul referendum sa fie pentru eliminarea "la famiglia" din viata publica. Oricum, important este ca cei care au incalcat legea sa ajunga in locul in care definirea familiei ca alianta dintre un barbat si o femeie starneste hohote de ras, iar partii soft a aliantei ii aduce multe tigari si creme hidratante.