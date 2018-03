Multe state nu-si ating tinta de inflatie si se gandesc cum ar putea sa schimbe acest instrument

In Romania, rata inflatiei a urcat la 4,72%

Ziare.

com

Decizia Bancii Nationale a Norvegiei de a reduce tinta de inflatie este ultimul exemplu in acest sens, si vine dupa alte ajustari mai mult sau mai putin oficiale in Suedia, Argentina si zona euro, transmite Bloomberg.Chiar si in Noua Zeelanda, prima tara care a adoptat politica de tintire a inflatiei, Banca centrala a decis sa treaca la un obiectiv mai amplu care sa includa si un accent pe gradul de ocupare.Insa nu exista o unica solutie pentru toate autoritatile monetare, iar opiniile sunt impartite.Majorarea tintei de inflatie a fost discutata intens in ultimi ani la fel ca si reducerea sau modificarea acestei tinte.Claudio Borio, un oficial de la Banca Reglementelor Internationale, a pus gaz pe foc in aceasta dezbatere intr-un discurs tinut in luna septembrie, in care a cerut o ampla regandire a modului in care globalizarea si progresele tehnologice au influentat inflatia."Ar trebui sa aruncam cartile de economie?", s-a intrebat retoric saptamana trecuta presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi. "Exista costuri serioase care apar odata cu renuntarea la credibilitate si ancorarea estimarilor", a adaugat Draghi.Chiar daca lideriiau ramas credinciosi tintei lor de stabilitate a preturilor in timpul crizei care a lovit zona euro in ultimul deceniu, ei si-au acordat, totusi, mai mult timp pentru a atinge obiectivul propus.Orizontul mediu de timp in care inflatia de baza ar urma sa se apropie de 2%, orizont care odata se presupunea ca acopera o perioada cuprinsa intre 18 si 24 de luni, a fost prelungit pana undeva intre trei si cinci ani.In, mai multi oficiali ai Rezervei Federale si-au exprimat opinia ca tinta de inflatie sa fie operata ca un interval, in timp ce altii ar dori tintirea preturilor. Insa orice modificare a tintei de 2% ar atrage atentia Congresului.Noul presedinte al Fed, Jerome Powell, a fost intrebat cu privire la acest subiect la o audiere care a avut loc luna trecuta. "Cred ca actualul cadru functioneaza", a spus Jerome Powell in fata comisiei pentru servicii financiare din Camera Reprezentantilor.In, Banca Nationala a adoptat recent prima modificare a tintei de inflatie din ultimii 17 ani, reducand tinta la 2% de la 2,5%.In acest fel, tinta de inflatie a Bancii Nationale este similara cu cea a altor banci centrale si acesta este o decizie rezonabila avand in vedere ca intrarile de fonduri in economie provenite din exporturile de petrol vor incepe sa scada.In, Banca Centrala a modificat tinta de inflatie pentru a tine cont de costurile creditelor ipotecare si de asemenea a reintrodus o banda de variatie de 1-3 puncte procentuale in jurul tintei de inflatie de 2%. In plus, o companie guvernamentala de revizuire analizeaza in prezent modificarea tintei de inflatie, introdusa in urma cu 20 de ani, iar recomandarile comisiei vor fi prezentate la inceputul lui 2019.In, rata inflatiei, al carui control este principalul mandat al Bancii Nationale, a depasit tinta de 2,5% aproape in continuu dupa 2012. O propunere venita din partea membrului in comitetul de politica monetara Kamil Zubelewicz de a reduce tinta de inflatie, impusa in urma cu 14 ani, nu a obtinut sprijinul altor membri.In, la trei decenii dupa ce a introdus pentru prima data la nivel global tintirea inflatiei, Banca Centrala a decis sa ii extinda mandatul pentru a include si un accent pe locurile de munca. Aceasta modificare a fost declansata de o schimbare de guvern. In plus, noua administratie vrea sa adauge si membrii externi in comitetul de politica monetara al Bancii Centrale.In Romania, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72% , cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%.