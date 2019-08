Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,1% in iulie. Ce s-a scumpit cel mai mult

Ce s-a scumpit cel mai mult

"Preturile de consum in luna iulie 2019 comparativ cu luna iulie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2018 - iulie 2019) fata de precedentele 12 luni (august 2017 - iulie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,0%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", precizeaza INS.In luna iulie fata de luna precedenta, preturile de consum au scazut usor, cu 0,2%, in conditiile in care alimentele s-au ieftinit cu 0,66%, marfurile nealimentare cu 0,02% iar serviciile au fost mai scumpe cu 0,1%.sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in primele sapte luni ale acestui an, cresterile de preturi fiind de peste 20%, iar in ceea ce priveste marfurile nealimentare un avans considerabil de pret a fost consemnat la, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.In randul marfurilor alimentare, fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), cele mai importante scumpiri au fost consemnate la, al caror pret a urcat cu 21,71% si la- plus 20,01%, iar preturi mai mici au fost la(minus 7,71%) si(minus 2,18%).Pe de alta parte, in iulie 2019 fata de iunie 2019,sunt produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult, in timp ces-au ieftinit.Fata de iunie 2019, preturile laau crescut cu 0,64% in iulie,a fost mai scumpa cu 0,58% iara avut un pret mai mare cu 0,55%.au fost mai ieftini cu 11,41%, iarcu 1,31%.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, fata de sfarsitul anului trecut, scumpiri importante au fost consemnate la(plus 6,18%),(plus 4,79%) si(plus 4,79%), iar preturi in scadere au inregistrat(minus 4,93%) si(minus 0,61%).In iulie fata de iunie, cel mai mult au crescut preturile la(plus 1,44%) si la(plus 0,53%) .au fost mai ieftine cu 5,53%, iara avut un pret mai mic cu 1,64%.La servicii, in iulie fata de iunie, cel mai mult s-a scumpit(9,26%), in timp ceau consemnat preturi mai mici cu 0,45%.Fata de sfarsitul anului trecut, serviciile de telefonie au fost mai scumpe cu 5,66%, cele de apa, canal salubritate cu 4,77%, iar abonamentele la televiziune cu 3,18%.