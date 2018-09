Romania are cea mai mare inflatie din UE, pentru a saptea luna consecutiv

Ziare.

Eurostat ia in calcul Indicii Armonizati ai Preturilor de Consum (IAPC), astfel ca in raport apare o inflatie de 4,7% in august 2018 in Romania, in loc de 5,1% cat a fost Indicele Preturilor de Consum (IPC) Cele mai mari rate ale inflatiei din august s-au mai inregistrat in Bulgaria (3,7%), Estonia (3,5%) si Ungaria (3,4%), iar la polul opus, cu cele mai scazute rate au fost Danemarca (0,8%), urmata de Irlanda si Grecia (ambele 0,9%).Eurostat precizeaza in raportul prezentat ca spre deosebire de luna iulie 2018, inflatia anuala a scazut in douasprezece state membre, a ramas stabila in cinci si a crescut in zece dintre acestea.In august 2018, cea mai mare contributie la rata anuala a inflatiei din zona euro a provenit de la produsele din sectorul energetic, care au crescut cu 0,87 puncte procentuale, urmate de servicii (+0,59 pp), produse alimentare, alcool si tutun (+0,48 pp) bunuri industriale non-energetice (+0,09 pp).Rata anuala a inflatiei din zona euro a fost de 2% in august 2018, in scadere de la 2,1% in iulie 2018, in timp ce in 2017, rata a fost de 1,5%. In privinta UE28, inflatia a fost de 2,1% in august 2018, in scadere de la 2,2% in luna iulie, iar cu un an mai devreme, rata inflatiei a fost de 1,7%.