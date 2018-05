Seful Consiliului Fiscal: In mintea politicianului roman, un deficit de 3% din PIB e reteta magica. Este o filozofie complet gresita

Ziare.

com

El atrage atentia, pe de alta parte, ca Romania nu ar trebui sa aiba un deficit atat de mare in plin boom economic.Ionut Dumitru face o analiza a situatiei economice actuale, pe fondul disputelor politice dintre presedintele Klaus Iohannis si coalitia PSD-ALDE: "Daca ne uitam la cresterea noastra economica de anul trecut, aproape de 7%, fara indoiala ca e si o parte plina si o parte goala a paharului. Cresterea e foarte mare, ceea ce e partea plina a paharului, iar partea goala a paharului este ca nu e sustenabila.Ai o crestere economica generata intr-o proportie prea mare de consum, consum alimentat la randul sau de un stimul fiscal, in special cresteri de salarii si de pensii si reducerile de taxe, de TVA, din ultimii ani, stimul care nu poate fi mentinut la nesfarsit".Presedintele Consiliului Fiscal atrage atentia ca un deficit bugetar de 3% nu ar trebui privit ca o reteta magica de catre oamenii politici: "Deficitul bugetar a ajuns deja la 3% din PIB. In mintea politicianului roman, 3% din PIB e reteta magica, adica e un deficit pe care noi ar trebui sa-l tintim an de an, ceea ce este o filozofie complet gresita".Citeste mai multe despre Ionut Dumitru (Consiliul Fiscal): Inflatia, cauzata in special de excesul de consum pe RFI Romania