INS: Unul din trei drumuri din tara este pietruit sau de pamant

In 31 decembrie 2017, drumurile publice ale Romaniei aveau o lungime totala de 86.099 km, din care 17.654 km (20,5%) drumuri nationale, 35.149 km (40,8%) drumuri judetene si 33.296 km (38,7%) drumuri comunale, potrivit INS.Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, existau 34.900 km (40,5%) drumuri modernizate (in proportie de 92,1% drumuri modernizate cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mijlociu), 21.074 km (24,5%) drumuri cu imbracaminti usoare rutiere si 30.125 km (35%) drumuri pietruite si de pamant."In ceea ce priveste starea tehnica a drumurilor publice, 41,4% din lungimea drumurilor modernizate si 48,2% din lungimea drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere aveau durata de serviciu depasita", se arata in comunicat.Din totalul drumurilor nationale, 35,1% (6.200 km) erau drumuri europene, 4,3% (763 km) autostrazi, iar din punctul de vedere al numarului de benzi de circulatie, 1,6% (290 km) erau drumuri cu 3 benzi, 10,3% (1826 km) drumuri cu 4 benzi si 0,1% (22 km) drumuri cu 6 benzi.Totodata, din totalul drumurilor nationale, 190 km erau drumuri pietruite, iar 13 km erau de pamant.Drumurile judetene erau in proportie de 38,7% drumuri modernizate si 41,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite, potrivit INS.