2019 - inca un an ratat pentru autostrazile din Romania. Cu ce ne-am ales din cei 180 km promisi la inceputul anului

Cum s-au ales romanii cu o noua autostrada muzeu

Imagine de pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. Foto: Arhiva Pro Infrastructura

Pro Infrastructura: Poate se va deschide, in sfarsit, "lotul-muzeu". Dar nimic altceva!

De fapt, la inceputul anului, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in 2019, s-ar putea deschide cel mult 118 de kilometri de autostrada. Ulterior, insa, Calin Popescu Tariceanu (la acea vreme presedintele Senatului din partea ALDE) a anuntat ca urmeaza sa se inaugureze 180 de kilometri de autostrada Expertii in infrastructura consultati deau sustinut inca de la inceput ca guvernantii mint cu nerusinare si ca nu exista nicio posibilitate reala de a inaugura atat de multi kilometri de sosea de mare viteza (in conditiile in care in 2018 se inaugurasera ceva mai putin de 60 de kilometri ). Cu toate astea, fosta coalitie de guvernare a continuat sa promita!Abia prin luna iulie, fostul ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca a fost gresit informat de directorul de atunci al CNAIR, Narcis Neaga si ca, intr-adevar, s-ar putea sa nu se poata inaugura chiar 180 de kilometri de autostrada! Guvernul a aruncat atunci toata vina asupra lui Neaga, care a demisionat in iulie , in urma presiunilor.De la acel moment - desi mai avea doar cateva luni la dispozitie - Guvernul s-a incapatanat, totusi, sa promita ca va inaugura, in acest an, cam 100 de kilometri de autostrada. Au fost, insa, simple declaratii.O luna mai tarziu, s-au inaugurat, in sfarsit, primii 22 de kilometri de sosea de mare viteza din 2019, dintre Soimus si Ilia (in jud. Hunedoara) , parte din Autostrada Lugoj-Deva.In mod normal, tot atunci urma sa fie inaugurat si lotul vecin din aceaasi autostrada, lung de 21 de kilometri, dintre Ilia si Cosevita. Numai ca inaugurarea n-a mai avut.In loc sa deschida traficul intre Ilia si Cosevita, CNAIR - desi nu semnalase pana atunci vreo problema cu autostrada - a anuntat ca soseaua deja construita de spaniolii de la Comsa in proportie de 98% avea probleme grave si nu putea fi inaugurata.Ulterior, Compania a incercat sa induca in eroare opinia publica sustinand ca drumul s-a crapat si risca sa o ia la vale. Ceea ce a evitat atunci sa comunice institutia este ca respectivele probleme aparusera pe un capat de sosea care oricum nu urma sa fie deschis traficului in 2019 ...In cele din urma, CNAIR a contractat IPTANA pentru o expertiza a lotului de autostrada dintre Ilia si Cosevita. Iar IPTANA s-a apucat de expertizat.Potrivit unui raspuns remis de CNAIR la inceputul lunii noiembrie, la solicitarea, expertii au stabilit ca autostrada dintre Ilia si Cosevita prezenta, careIn consecinta, CNAIR a transmis ca poate lua in calcul deschiderea traficul pe autostrada doar pentru masini mai usoare de 7,5 tone. In plus, tuturor autoturismelor urmau sa li se impune restrictii de viteza.Si asa, pe soseaua care, in mod normal, ar fi trebuit sa fie "de mare viteza", urma sa se circule cel mult la fel de repede ca pe un drum national. Cu alte cuvinte, soferii puteau accelera doar pana la 90 de km/h. Pe ploaie, viteza urma sa scada pana la 50 km/h. In plus, pe podul peste Mures si prin nodurile rutiere de la Ilia si Dobr urma sa se circule cu cel mult 60 km/h.Ulterior, CNAIR n-a mai spus nimic nici despre asta. Nu si-a asumat deschiderea soselei, dar nici n-a trasmis clar ca n-o va inaugura, inainte sa o repare. In consecinta,a solicitat din nou, in scris, informatii pe aceasta tema, iar institutia are 30 de zile la dispozitie pentru a ne raspunde.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, sustine ca, in cel mai fericit caz, s-ar mai putea deschide traficul pe cei 21 de kilometri de autostrada dintre Ilia si Cosevita. Sanse de inaugurare pentru alte sosele de mare viteza nu mai exista, insa."Poate ca se va deschide Lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva, pe care oricum trebuia sa circulam de la jumatatea lunii august! Desi la cum merg lucrurile, parerea mea este ca nu se va deschide. Ce sa-i faci! Atunci cand faci prostia de a rezilia un contract realizat in proportie de 98% si platit in proportie de 94%, asa patesti: te alegi cu o autostrada muzeu!In rest nu se va mai inagura nimic, in acest an.Existau sanse teoretice de inaugurare a lotului Iernut-Chetani (care masoara 17,9 kilometri -n.red.). Acolo, Astaldi a lucrat bine. Doar ca pur si simplu n-a terminat. Mai are nevoie de circa 4 luni, din cate stim. In aceste conditii - de vreme ce urmeaza sezonul rece cu o pauza de circa 2-3 luni - cel mai probabil in vara anul viitor va fi totul gata. E fezabil.Si mai exista posibilitatea deschiderii partiale a unei portinuni din Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda (care are in total 17 km - n.red.). Dar acolo constructorul a descoperit recent o groapa de gunoi (intr-un loc in care ar trebui sa lucreze - n.red.), iar problema nu e rezolvata. Deci nu mai sunt sanse", a explicat Ionut Ciurea pentruNici Centura Bacaului - cu care precedenta guvernare s-a laudat in repetate randuri - nu se va inaugura in acest an."Cu mare greutate - pentru ca nu stiu daca se mai poata asterne asfaltul acum - s-ar putea deschide portiunea de Centura a Bacaului dintre DN2 si DN 11 (din Vestul orasului). Dar aceea nu va fi autostrada, ci drum national cu o banda pe sens.Ceea ce nu se spune foarte des este ca Centura Bacaului va fi alcatuita din vreo 16 kilometri de autostrada, dar si 14 kilometri de drum national.Si repet, e foarte posibil ca nici portiunea de drum national sa nu se deschida in acest an!", a mai apreciat presedintele API.In acest conditii, un singur lucru e cert: desi acest an e deja aproape de final, pana acum CNAIR a apucat sa inaugureze doar cam a 8-a parte din autostrazile pe care - la presiunea coalitiei PSD-ALDE - a promis, in primavara, ca le va termina in 2019. Si prea multe nu mai are timp sa faca, in singura luna ramasa din an...