3.000 de statii de incarcare a masinilor electrice vor fi instalate in Romania, Italia si Spania

Proiectul AMBRA-E, coordonat de Enel X si implementat de subsidiarele sale din Italia, Spania si Romania,, in special de-a lungul a sapte coridoare de retea transeuropeana de transport (TEN-T), care includ principalele drumuri de legatura dintre nodurile urbane si de-a lungul unor drumuri principale, si care va fi finalizata pana in 2022.Proiectul este co-finantat de Agentia Executiva pentru Inovatii si Retele (INEA) a Comisiei Europene, prin programul Connecting Europe Facility, si Banca Europeana de Investitii (BEI), precum si de Enel X, prin resurse proprii.Statiile de incarcare vor deveni parte a retelei publice de infrastructura de incarcare a Enel X in Italia, Spania si Romania, si vor include modelele Quick (pana la 22 kW AC), Fast (pana la 50 kW DC fiecare) si Ultra-Fast (pana la 350 kW DC fiecare).Intreaga retea va fi accesibila pentru utilizatorii inregistrati prin aplicatia Enel X Juice Pass, precum si prin intermediul partenerilor de interoperabilitate ai Enel X, in timp ce utilizatorii neinregistrati vor efectua plati ad hoc.Proiectul AMBRA-E isi propune sa reduca timpii de incarcare necesari calatoriilor pe distante lungi in Italia, Spania si Romania, in vederea consolidarii mobilitatii electrice transfrontaliere.Comisia Europeana a selectat proiectul AMBRA-E in 2017 in CEF Blending Call, care combina diferite instrumente de finantare, cu scopul de a maximiza implicarea si capitalul in favoarea initiativelor de transport curat care minimizeaza dependenta de petrol si atenueaza impactul transportului asupra mediului.