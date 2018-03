Abia modernizata, Centura de nord a Capitalei s-a transformat in lac. Autoritarile dau vina pe venirea primaverii

Ziare.

Motivul: in zona localitatii Rudeni, s-a inundat drumul modernizat si deschis circulatiei in urma cu doar jumatate de an de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. Autoritatile nu stiu de ce s-a intamplat asta si tind sa dea vina pe conditiile meteo...Revoltat de conditiile in care se circula, miercuri dimineata, in zona de nord-vest a centurii Capitalei, in dreptul localitatii Rudeni, un sofer a postat pe Internet o fotografie cu drumul inundat. Mesajul a fost preluat de Asociatia Pro Infrastructura, ai carei membri au cerut Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si celor care au proiectat si construit drumul sa explice cum de s-a ajuns in aceasta situatie."Intelegem ca de vina ar fi apa acumulata in urma ploilor de zilele trecute si a topirii zapezilor. Vrem sa stim de ce s-a ajuns in aceasta situatie. In mod normal, drumul trebuie sa aiba un sistem de drenaj prin care apa sa se scurga in niste bazine de decantare. Exista posibilitatea ca sistemul de drenaj sa nu fi fost curatat si sa se fi infudat. Sau e posibl ca bazinele sa fie incorect dimensionate. Poate ca e o problema de proiectare sau una de constructie. Meritam sa stim.Problema nu tine doar de faptul ca s-a circulat astazi greu pe respectiva portiune de drum. Riscul e reprezentat de faptul ca, atunci cand sistemul de drenaj nu are capacitatea de a evacua apa de pe sosea, chiar daca drumul nu se inunda, apare pericolul acvaplanarii. E un fenomen care poate duce la accidente grave", a precizat pentrudirectorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, ne-a comunicat ca in urma discutiilor avute de reprezentantii institutiei cu proiectantii si constructorii drumului s-a ajuns la concluzia ca acesta e realizat corect. In acesta situatie, de vina pentru inundarea drumului ar fi, in principal, topirea repida a zapezilor. Deci, cumva, venirea brusca a primaverii, din cate am inteles."Proiectul nostru nu are nicio problema. Drumul a fost calibrat corect pentru preluarea apelor de pe carosabil. Functioneaza bine, ba are chiar capacitate supradimensionata. S-a tinut cont de cota maxima de precipitatii, la care s-a adaugat o rezerva. Numai ca in acest caz a a venit apa din camp in bazinele noastre de retentie, a urcat pe santuri, pe flux invers, si s-a revarsat apoi pe sosea.Se pare ca acolo problema este cauzata de o ridicare a panzei freatice. Solul nu mai poate absorbi apa suficienta. A venit si dezghetarea accelerata a zapezii in ultimele doua zile si s-a creat un exces de apa. E acolo si o foarte mica panta, iar apa care trebuia absorbita in mod natural de pamant s-a revarsta in bazinele noastre de retentie.Acolo ar trebui o expertiza serioasa, niste foraje pentru a vedea daca ridicarea panzei freatice este un fenomen cauzat de topirea zapezilor sau e un fenomen mai larg. Daca se constata ca se mentine ridicarea panzei freatice, ar trebui facute niste canale de suprafata care sa preia apele, niste amenajari teritoriale. Problema este ca terenurile sunt ale oamenilor. In aceste conditii, cine va suporta lucrarile de imbunatatiri funciare?S-a pus inclusiv problema realizarii unor bazine de retentie mai mari ale drumului. Intrebarea este cine da bani la CNAIR pentru constructia unor bazine care sa preia nu apa de pe drum, ci din camp?" a apreciat pentruAlin Serbanescu.Acesta a apreciat ca CNAIR si-a facut treaba si ca la momentul acesta n-are ce face pentru a preveni aparitia unor probleme similare pe viitor."Ce putem face este sa colaboram cu celelalte autoritati de imbunatatiri funciare sau Apele Romane. In cazul in care ei vor avea de facut lucrari care sa afecteze drumul, sa vedem cu ce-i sprijinim. Am sesizat din start, din moment ce ni s-a inundat drumul. Am discutat cu cei de la ISU. Problema e sesizata. Dupa ce noi am sesizat treaba asta - nu stiu daca s-a facut vreun document scris - cei de pe zona caror vine apa trebuie sa vina cu o solutie tehnica", a mai spus Alin Serbanescu.La solicitarea, meteorologul Alina Serban din cadrul Administratiei Nationale pentru Meteorologie (ANM) a explicat ca vremea n-a avut evolutii nefiresti, in ultimele zile. Iar despre topirea neasteptata sau nefiresc de rapida a zapezilor nici nu poate fi vorba."Din punct de vedere meteorologic, nimic iesit din comun nu s-a intamplat in aceste zile. Este adevarat ca s-au inregistrat fenomene care nu sunt considerate specifice perioadei. Dar ele incep sa intre in normal. Anul acesta am avut un astfel de episod cu ninsori si temperaturi scazute in martie. Anul trecut l-am avut in aprilie. Acum doi ani, el se inregistrase in martie.Legat strict de acest an si de zona Bucurestiului, n-am avut zapezi de doi-trei metri si nici cresteri bruste de temperatura. Nu putem spune ca astazi au fost 0 grade, iar maine 22 de grade, ca sa se topeasca zapada brusc", a declarat pentruAlina Serban.Potrivit informatiilor de pe site-ul CNAIR , confirmate de purtatorul de cuvant al institutiei, de modernizarea sectorului de drum, incluzand proiectararea si executia lucrarilor, s-a ocupat asocierea SC Delta ACM 93 SRL & Azvirt LLC & SC Maxdesign SRL. CNAIR a semnat cu aceste societati un contract in valoare de 106.611.115 lei.Razvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a inaugurat toamna trecuta sectorul de drum modernizat, lung de 9 km, prezentand intregul proiect ca pe o realizare. Cine si ce solutii vor gasi astfel incat pe drumul respectiv sa se si poata circula in conditii de siguranta ramane sa aflam.