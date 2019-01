Aeroportul International Brasov-Ghimbav ar urma sa prinda contur anul acesta, cu lucrari de 34 de milioane de lei

Ziare.

Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a semnat, vineri, contractul pentru "Aeroportul International Brasov - Ghimbav Etapa a III-a, Proiectare si executie lucrari de constructii si instalatii pentru 9 obiecte", in urma adjudecarii licitatiei de catre o firma din Sibiu. Aceasta are la dispozitie trei luni pentru proiectare si opt luni pentru executia obiectivelor., a spus presedintele CJ Brasov, Adrian-Ioan Vestea.Dupa elaborarea proiectului tehnic, pe amplasamentul de la Ghimbav vor fi proiectate si construite cladirea energetica, remiza PSI, posturile de control acces, gospodaria de apa, parcarea auto si drumul de acces intre terminal si DJ 103C, drumurile tehnologice interioare, imprejmuirile si portile, retelele interioare, precum si platforma antisuflu.Lucrarile pentru care s-a semnat contractul de vineri reprezinta doar o parte din cele care sunt necesare pentru Aeroport ai care ar urma sa coste aproximativ 57 de milioane de euro.Despre Aeroportul Brasov se vorbeste inca din 1992, cand s-au infiintat, in Romania, Consiliile Judetene. De-a lungul anilor, au fost tatonari si intalniri cu diversi investitori din strainatate, insa concret a inceput sa se lucreze la aeroport abia dupa anul 2009, odata cu aprobarea de catre Parlament a Legii privind transferul unei suprafete de 200 de hectare aflate la Ghimbav, din domeniul public al statului si administrarea Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliul Judetean, pentru construirea Aeroportului.Primul obiectiv construit in cadrul Aeroportului International Brasov - Ghimbav a fost pista de decolare-aterizate (cu o lungime de 2850 de metri si o latime de 45 de metri), finalizata in 2014.Consiliul Judetean Brasov a mai lansat, in 2018, si licitatia de aproape 136 de milioane de lei pentru constructia terminalului aeroportului. Durata proiectului este de 11 luni, de la semnarea contractului, dintre care 8 luni de lucrari efective.Procedura a fost lansata dupa ce documentatia de licitatie pentru construirea terminalului Aeroportului International Brasov - Ghimbav (AIBG) a fost avizata de Autoritatea Nationala de Achizitii Publice, care o respinsese in doua randuri, in 26 noiembrie si 7 decembrie.Avizul de la ANAP a dat unda verde Consiliului Judetean Brasov sa desfasoare procedurile de achizitie pentru realizarea terminalului. Data de deschidere a ofertelor este 28 ianuarie 2019, dupa care vor urma etapele de evaluare a ofertelor potentialilor constructori.