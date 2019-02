Aeroportul Otopeni risca sa functioneze cu o singura pista, tocmai cand mii de suporteri straini vor sosi in Romania, la EURO 2020

Planul Pistei 2 a Aeroportului Otopeni, care urmeza sa fie modernizata - Foto: peundemerg.ro

Pro Infrastructura: Ar fi iesit din comun sa vedem pista redeschisa pana la EURO 2020

Ziare.

com

Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) SA a lansat, zilele trecute, o licitatie pentru a gasi constructorul care sa repare si sa modernizeze Pista 2 de aterizare si decolare a aeroportului Henri Coanda (fostul Otopeni - n.red.) . Aceasta - lunga de 3.500 de metri - a mai fost reparata in anii din urma. Lucrarile au fost, insa, facute de mantuiala, asa ca acum este nevoie de noi interventii.Potrivit documentatiei de atribuire care poate fi consultata online, CNAB asteapta pana pe data de 3 aprilie ofertele constructorilor care - contra sumei de 110.286.521 de lei - sunt dispusi sa modernizeze pista intr-o perioada de 14 luni.Per total, e o veste buna ca aceasta pista urmeaza sa fie modernizata, in sfarsit. Intrebarea este: se vor termina lucrarile la timp, astfel incat Aeroportul Henri Coanda sa aiba disponibile ambele piste in perioada iunie-iulie 2020, atunci cand zeci de mii de suporteri vor sosi, pe calea aerului, in Capitala, pentru cele 4 meciuri ale Campionatului European de Fotbal care se vor desfasura in Romania? E greu de spus.CNAB SA incearca sa urgenteze modernizarea. In acest sens, potrivit documentatiei de atribuire, Compania nu ii va incredita lucrarile constructorului care se angajeaza sa le faca la cel mai mic pret, ci vrea sa aleaga un constructor care sa fie capabil sa lucreze repede.In plus, in caietul de sarcini, CNAB SA ii anunta pe constructorii interesati sa modernizeze Pista 2 ca s-ar putea sa le ceara sa lucreze chiar 24 ore neintrerupt.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat pentrude ce este, practic, imposibil ca modernizarea Pistei 2 a Aeroportului Otopeni sa se finalizeze pana la jumatatea lunii iunie 2020, cand primul val de suporteri straini va sosi la Bucuresti., a declarat Ionut Ciurea.Chiar si asa, exista o sansa ca Aeroportul Henri Coanda sa poata folosi, macar in parte, a doua pista de decolare si aterizare, in timpul EURO 2020, a explicat specialistul in infrastructura consultata de. Iata despre ce este vorba.Lucrarile la Pista 2, lunga de 3.500 de metri, se vor desfasura in 3 etape. Mai exact, mai intai se va reabilita tronsonul vestic, fara ca pista sa se inchida. Abia apoi se vor sista aterizarile si decolarile, cate vreme se va reabilita tronsonul de mijloc. Dupa ce si aceasta etapa a lucrarilor se va incheia, pista se va redeschide si va putea fi folosita pe 80% din lungime., a mai spus Ionut Ciurea.Asa cum v-a informat deja , in fiecare zi din cele 4 zile in care tara noastra se vor desfasura meciuri din cadrul EURO 2020, in Capitala este asteptat cate un val de 20.000 de suporteri straini. Din pacate, toti acesti oameni - chiar daca ar ateriza cu bine si la timp - tot risca sa ramana blocati pe aeroport din cauza ca staul nu va termina la timp linia de tren care sa faca legatura intre aeroport si Gara de Nord si nici Magistrala M6 de metrou, care ar fi putut prelua buna parte din fluxul de turisti.