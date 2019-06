Alba-neagra cu conctractele de autostrazi: Cuc s-a razgandit si nu-i mai trimite acasa pe grecii de la Aktor

Ziare.

In mod normal, grecii de la Aktor ar fi trebuit sa termine lucrarile inca din anul 2016. Cu toate astea, n-au reusit sa o faca nici la termen si nici in urmatorii 2 ani. Mai mult, chiar si la acest moment mai au mult de lucru la acest capat de 24,25 de kilometri de autostrada.In aceste conditii, pe 13 iunie, cand a vizitat santierul, Razvan Cuc a anuntat - pe ton transant, ca de obicei - ca n-a gasit suficienti oameni si utilaje la lucru, ca nu mai suporta bataia de joc a constructorului (caruia de curand i se prabusisera niste grinzi pe santier ) si ca, probabil, va rezilia contractul cu Aktor pana la finele lunii iunie.Or, asta ar fi presupus organizarea unei noi licitatii pentru selectarea unui constructor care sa finalizeze Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda. Cu alte cuvinte, termenul la care urmau sa se termine, in sfarsit, lucrarile ar fi fost amanat pe termen nedefinit.La nici 2 saptamani dupa ce a vorbit de reziliere, Razvan Cuc s-a razgandit si vrea sa ii lase pe cei de la Aktor sa isi termine lucrarea., a declarat ministrul Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa organizata joi in judetul Alba.Intrebarea este: a cui o fi vina pentru aceasta balbaiala ministeriala si de ce n-a stiut Razvan Cuc suficiente despre situatia platilor dinainte sa faca declaratii de presa si de a-l ameninta public pe constructor cu rezilierea contractului.Potrivit unui comunicat remis, Aktor si-a asumat finalizarea Lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turba pana la finele lui 2019. Cu toate acestea, situatia din teren nu indica faptul ca societatea - care a construit cu mare intarziere si jumatate din Autostrada Urbana - ar avea capacitatea de a se tine de cuvant.Din pacate, nu doar Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turba are sanse minime de inaugurare in acest an, ci si Lotul 1.Dupa cum a explicat pentruAsociatia Pro Infrastructura, acest lot (care se intinde pe 17 km, intre Sebes si paraul Iovului) ar putea fi inaugurat, in cel mai bun caz, doar partial, in acest an Iar asta inseamna ca, cel mai probabil, singurele loturi ale Autostrazii Sebes-Turda pe care romanii vor putea circula in 2019 sunt 3 si 4, deschise traficului acum aproape un an, adica in iulie 2018.