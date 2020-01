Are vreo sansa Ford sa-si vada gata la timp drumul promis de Guvern? Nici vorba

Filmare de pe Lotul 1 al drumului expres Craiova-Pitesti, la jumatatea lunii decembrie 2019 - Video: Forum PeUndeMerg.ro

Romanii care circula intre Oltenia si Capitala asteapta de ani buni sa se construiasca o sosea de mare viteza care sa le permita sa scape de aglomeratia de pe DN 65 din zona Craiova-Bals-Slatina.Initial, Ministerul Transporturilor a vrut sa construiasca acolo o autostrada. Ulterior, insa, a decis ca e preferabil sa faca doar un drum expres. Acesta urmeaza sa aiba 4 benzi (cate doua pe fiecare sens), dar nu si banda de urgenta. In plus, spre deosebire de autostrada, pe drumul expres sensurile de mers pe benzi pot fi inversate de autoritati, in functie de nevoile din trafic.Traseul soselei - lung de circa 121 de kilometri - a fost impartit in 4 loturi, marcate cu rosu in hartile de mai jos, publicate pe forumul PeUndeMerg. Anume:- Tronsonul 1 (17,7 km) intre Craiova si limita judetelor Olt si Dolj;- Tronsonul 2 (39,85 km) intre limita judetelor Olt si Dolj pana in vestul Slatinei, la Valea Mare;- Tronsonul 3 (31,75 km) dintre Valea Mare si Colonesti- Tronsonul 4 (31,8 km) dintre Colonesti si Oarja-Catanele.Inca din decembrie 2018, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anuntase ca a selectat constructori pentru primele doua tronsoane ale drumului. Iar intre timp respectivii constructori s-au si apucat de lucru.Chiar inainte de alegerile europarlamentare din mai 2019, Liviu Dragnea, Razvan Cuc si alti lideri PSD au mers la Craiova sa inaugureze santierul drumului expres, cu surle si trambite. S-a descoperit ulterior ca, de fapt, inaugurasera un drum tehnologic. De fapt, drumul abia era proiectat, iar constructorul nu facea altceva decat sa isi pregateasca accesul pe viitorul santier. Nici vorba nu putea fi atunci despre constructia efectiva a drumului!Una peste alta, Tronsonul 1 al drumului expres va fi construit de italienii de la Tirena Scavi, iar Tronsonul 2, de o asociere de firme din care face parte si UMB Spredition, fondata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu.Ambii constructori au anuntat din timp ca vor sa reduca la minim perioada de proiectare si sa se apuce cat mai repede de santier. Pasionatii de infrastructura remarcau inca de la finalul toamnei ca UMB, spre exemplu, se apucase de treaba, in ritm sustinut. Ulterior, acestia au transmis ca se lucreaza si iarna pe santierele Tronsonului 2, de vreme ce conditiile meteo permit.In teorie, atat Tronsonul 1, cat si Tronsonul 2 ar trebui sa fie gata in ultimele 3 luni ale anului viitor. Ramane sa vedem daca se vor respecta termenele.Din pacate, din cauza intarzierilor inregistrate la selectarea unor constructori pentru Tronsoanele 3 si 4, per total proiectul drumului expres avanseaza incet. Si e greu de crezut ca ar putea fi gata in 2021, asa cum promisese fostul ministru social democrat al Transporturilor, Razvan Cuc.Problemele s-au tinut scai, pentru a doua jumatate a drumului expres. Mai intai, licitatiile pentru selectarea constructorilor pentru Tronsoanele 3 si 4 de drum au fost anulate din cauza unei erori a CNAIR . Ulterior, procedurile au fost relansate in lunile august si septembrie 2019.Dar ambele licitatii s-au suspendat in octombrie 2019. Motivul: CNAIR nu raspunsese la timp la niste solicitari de clarificari (cereri de detalii despre procedura - n.red.) din partea societatilor interesate de procedura.Intre timp, CNAIR a raspuns solicitarilor si a anuntat - prin intermediul unor comunicate de presa - ca licitatiile pentru Tronsonul 3 si Tronsonul 4 din drumul expres au fost deblocate.In consecinta, constructorii interesati sa realizeze Tronsonul 3 al drumului expres pot depune oferte pana pe 5 februarie. Societatile interesate sa construiasca Tronsonul 4 pot depune oferte pana pe 24 februarie.Printre cei care asteptau cu nerabdare finalizarea soselei se numara si compania Ford Romania. Conducerea acesteia a transmis, in repetate randuri, ca are nevoie de o noua sosea pentru a-si livra productia din zona. Si tot in repetate randuri, conducerea Ford Romania a amintit ca are incredere ca statul roman va putea finaliza soseaua pana la finele lui 2021.Se pare, totusi, ca directorii societatii producatoare de masini au fost cam optimisti. La acest moment, daca nu vrea sa promita din nou in van, Ministerul Transporturilor nu prea mai are cum sa garanteze ca soseaua va fi gata in 2021. Si, din pacate, nici un alt termen cert de finalizare a lucrarilor nu poate avansa.