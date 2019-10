Asociatia pentru autostrada Moldovei: Centura Barladului se afla in stadiu zero de executie

Ziare.

com

Covasnianu noteaza, pe Facebook, ca, desi descarcarile arheologice au fost efectuate, Centura Barladului "se afla in stadiu zero de executie"."Centura Barladului - un proiect intarziat!De la ultima vizita in teren a asociatiei "Moldova Vrea Autostrada" pe amplasament (10.02.2019), premisele si promisiunile CNAIR si implicit DRDP Iasi specificau ca la finele lunii august/inceputul lunii septembrie 2019 vom vedea "actiune" pe teren.Desi descarcarile arheologice au fost efectuate si implicit tot proiectul tehnic trebuia sa dureze 8 luni (termen incepere activitate faza de proiectare: 05.12.2018), iata ca la inceputul lunii octombrie 2019 (peste 60 zile intarziere) Centura Barladului se afla in stadiu ZERO de executie", a scris reprezentantul asociatiei pe retea sociala.Totodata, acesta subliniaza ca termenul de finalizare a lucrarilor este in pericol, mai ales ca vine sezonul rece. In plus, Adrian Covasnianu a publicat in mediul online si cateva fotografii care "confirma aceste intarzieri"."Termenul de finalizare 05.06.2021 se afla in pericol si in circa 1 luna de zile sezonul propice de construire se incheie astfel ca mai devreme de luna martie 2020 nu vom vedea miscare in teren.Imaginile surprinse astazi (06.10.2019) in zona de inceput a proiectului respectiv intersectia DN 24 cu DN 11A confirma aceste intarzieri. Precizam ca acest proiect este vital pentru municipiul Barlad, urbe cunoscuta pentru aglomeratia si poluarea datorate traficului greu de lung parcurs pe relatia celor 2 capitale de state vecine (Chisinau si Bucuresti)", se mai arata in postare.A.D.