Pro Infrastructura: CNAIR a reziliat contractul lotului 3 din A1 Lugoj-Deva, sosea care e 99% gata. Statul va pierde definitiv garantia

Promisiuni desarte

"La 16 zile de cand tronsonul de 21 km aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat in trafic, ministrul Cuc si executantii lui din CNAIR au persistat in santajarea constructorului si obligarea acestuia de a accepta o extindere a garantiei tuturor lucrarilor de la 4 la 10 ani, neluand in calcul in niciun moment deschiderea autostrazii.. Pentru profesionistii din domeniul infrastructurii de transport asa ceva este de neimaginat. Probabil vorbim de o premiera la nivel mondial", arata asociatia intr-o postare pe Facebook.Potrivit sursei citate, nodul Holdea (parte a altui contract cu acelasi antreprenor) nu este reziliat, iar unul dintre cele doua ecoducte construite nu a fost inclus si nici platit in contractul reziliat astazi."In concluzie, INAUGURAREA CELOR 21 DE KM DEVINE INCERTA. Singurul lucru sigur este ca statul roman VA PIERDE DEFINITIV GARANTIA DE 4 ANI si ca VOM AVEA MULTI ANI DE PROCESE in urma carora riscam sa platim tot noi, contribuabilii romani, daune financiare de zeci de milioane constructorului", conchide postarea.La inceputul lui 2019, ministrul Cuc promitea ca in acest an se vor construi, in Romania, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada. Dupa cateva luni, a revenit, insa, asupra declaratiei, sustinand ca a fost gresit informat de Narcis Neaga, directorul de la acea vreme al Companiei de Drumuri.Dupa ce Neaga a parasit conducerea CNAIR, Cuc n-a mai facut prea multe promisiuni privind autostrazile care ar urma sa fie gata in acest an.Zilele trecute, insa, ministrul Transporturilor a revenit cu o declaratie pe acest subiect, sustinand ca in 2019 vor fi gata "undeva la 100 de kilometri de autostrada"."Conform discutiilor pe care le-am avut cu antreprenori si cu Compania (CNAIR - n. red.), va spuneam de Sebes-Turda lotul 1 la sfarsitul acestui an, vom avea Iernut-Chetani, vom avea tronsonul de autostrada Biharia-Bors, Rasnov-Cristian, Centura Bacaului - unde chiar am fost saptamana trecuta, am facut o vizita la Centura Bacaului, se misca foarte bine constructorul - undeva in jur de 100 de kilometri (vor fi dati in folosinta - n.red.).", a declarat Cuc marti, pe 13 august.Intrebarea este: isi va respecta ministrul promisiunea macar de aceasta data?Raspunsul e destul de simplu: n-o va face, pentru ca nu are cum.Motivul: indiferent cine si ce promite, in Romania nu se pot construi autostrazi peste noapte, din cauza ca nici statul si, de multe ori, nici constructorii nu isi fac treaba asa cum ar trebui.