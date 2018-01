Asociatia Pro Infrastructura, despre amanarea deschiderii unui lot din Autostrada Sebes - Turda: O crima la adresa soferilor

Ziare.

com

"Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat de a plati daune financiare considerabile constructorului pentru aceasta tergiversare", a transmis Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook. Reprezentantii asociatiei amintesc ca, marti, purtatorul de cuvant al CNAIR a declarat faptul ca exista in continuare o serie de neconformitati care ar pune in pericol siguranta circulatiei (probleme legate de rugozitatea si planeitatea asfaltului).In acest sens, Asociatia Pro Infrastructura solicita public "CNAIR sa publice IMEDIAT rezultatele testelor realizate atat de CESTRIN care ar fi aratat neconformitati, precum si rezultatele testelor echivalente facute de Supervizorul FIDIC (DRDP Cluj) ".Lotul 3 al autostrazii are aproximativ 12,5 kilometri si face legatura intre orasele Aiud si Decea. In prima faza ar urma sa fie deschisi doar 8,5 km, urmand ca lucrarile sa continue pe restul portiunii.In total, Autostrada Sebes-Turda are 70 de kilometri.A.G.