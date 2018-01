Asociatia Pro Infrastructura nu crede ca lucrarile la pasajul Domnesti incep curand: S-au bugetat 0 lei pentru acest obiectiv

Ziare.

com

Asociatia mai spune ca, desi a fost emis ordinul de incepere, cel mai probabil nu se va face nimic pana la o eventuala rectificare bugetara pozitiva in vara, cand teoretic s-ar putea aloca bani pentru acest proiect."Ne exprimam surprinderea la aflarea acestei vesti, mai ales ca acelasi minister, avand confirmarea de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a bugetat 0 (ZERO) lei (in credite bugetare) pentru acest obiectiv de investitii in 2018. Ne dorim ca acest anunt sa nu fie doar un gest de publicitate ieftina fara baze solide, ci o asumare a celor din MT si CNAIR pentru identificarea finantarii necesare in 2018.Simplu spus, desi s-a dat ordinul de incepere, cel mai probabil nu se va face nimic pana la o eventuala rectificare bugetara pozitiva in vara cand s-ar putea, teoretic, aloca bani pentru acest proiect", scrie, pe Facebook, Asociatia Pro Infrastructura.Reprezentantii acesteia mai spun ca deocamdata nu sunt bani care sa permita inceperea proiectarii, a fazelor preliminare executiei (deminare, arheologie, studiu geotehnic) sau obtinerea avizelor."Este greu de crezut ca Straco, un constructor aflat in insolventa, va efectua aceste lucrari pe banii proprii", adauga Asociatia Pro Infrastructura.Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA. Durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor.Contractul a fost semnat de CNAIR cu asocierea Straco Grup - Comnord - Specialist Consulting, in 10 mai 2017.Prin realizarea acestei lucrari se urmareste, in principal, decongestionarea traficului si fluidizarea circulatiei pe centura Capitalei, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Romania.