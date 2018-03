Asociatia Pro Infrastructura strange semnaturi pentru deschiderea Autostrazii Sebes-Turda

Ziare.

In ultimele luni, asociatia a demarat o campanie prin intermediul careia a incercat sa demonstreze ca, desi sectorul de drum e circulabil, statul amana sa-l inaugureze si, astfel, ii lasa de romani sa circule in conditii de risc, in zona, doar pe DN1."Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda sunt gata sa preia traficul rutier, dar nu sunt date in circulatie. In acest timp, soferii risca sa isi piarda viata pe drumul national paralel (DN1).Pentru ca, se pare, viata nu are suficienta prioritate. Impreuna cu partenerii nostri de la Declic, am decis sa lansam o petitie pentru ca autoritatile sa auda clar vocea noastra care cere deschiderea imediata a tronsonului Aiud-Turda.Conform unui chestionar la care au raspuns peste 5.300 de membri Declic, peste 60 la suta dintre noi am fost deja implicati intr-un accident rutier. Suntem 'campioni' in Europa la capitolul decese in accidente auto.In medie, 5 oameni mor in fiecare zi pe soselele din Romania. 30 de km din DN1 (intre Turda si Aiud) pot fi inlocuiti chiar astazi cu o autostrada moderna (A10). Desi lucrarile au fost finalizate, autoritatile tergiverseaza receptia", informeaza Asociatia Pro Infrastructura, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Prin intermediul aceluiasi mesaj, asociatia indeamna la solidaritate in vederea rezolvarii problemei, in conditiile in care 80 de romani mor anual in accidente petrecute pe DN1:"Specialistii independenti spun ca aceste doua tronsoane din A10 pot fi date in folosinta fara riscuri. Posibilele neconformitati imputate constructorilor nu afecteaza traficul si pot fi rezolvate dupa receptia partiala a lucrarilor si deschiderea traficului rutier. (...) Credem ca viata chiar are prioritate in fata barierelor birocratice. (...) Pentru autoritati este mai usor sa amane rezolvarea problemelor, dar daca suficient de multi le vom spune ca amanarea este un act criminal, vor urgenta deschiderea circulatiei. In caz contrar, vor putea fi considerati responsabili moral pentru mortii de pe DN1".Pentru a demonstra ca pe autostrada, intre Aiud si Turda, se poate circula, asociatia a testat drumul inca neinaugurat.In mod normal, pe autostrada A10, intre Sebes si Turda, ar fi trebui sa se poata circula deja. Pe 9 ianuarie, insa, CNAIR a amanat cu 90 de zile receptia lucrarilor la lotul 3 al autostrazii, informand ca a constatat numeroase neconformitati. Pe 15 februarie, tot CNAIR a amanat, cel mai probabil pentru luna martie, receptia lucrarilor la lotul 4 al soselei.Seful Biroului de comunicare al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Bogdan Cotarlici, a declarat inca de la jumatatea lunii februarie pentruca, indiferent cine si ce ar spune, legea este cea care nu permite deschiderea traficului pe A10, intre Aiud si Turda."Nu se poate face receptia din cauza ca neconformitatile la cele doua loturi nu s-au remediat inca. Legea veche, HG 273/1994, permitea receptionarea de lucrari nefinalizate. Legea noua, 343/2017 care modifica HG 273/1994, nu mai permite acest lucru.Taluzurile, santurile, gardurile, toate componentele lucrarii trebuiesc finalizate, inainte de receptie. In consecinta, Comisia se va reuni din nou in cursul lunii martie pentru a stabili daca se poate face receptia la lotul 4. Dar oricum circulatia pe acest lot nu se poate deschide fara receptionarea lucrarilor lotului 3", a precizat Bogdan Cotarlici.