Asociatiile care lupta pentru autostrada ce leaga Moldova de Ardeal: Dragnea nu vrea autostrada

Reprezentantii asociatiilor "Moldova vrea autostrada" si "Asociatia A8" au declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca au avut o discutie vineri cu ministrul Transporturilor, Dan Sova, in urma careia au ajuns la concluzia ca cel mai puternic decident in privinta construirii unei autostrazi care sa lege Moldova de Ardeal este Liviu Dragnea.Membrii asociatiilor civice, Dan Radu, Catalin Urtoi, Dorin Dobrincu si Ionel Apostol, spun ca seful PSD a facut in asa fel incat Autostrada A8 sa nu fie construita."Am avut ieri (vineri - n.r.) o discutie cu ministrul Transporturilor, in care am incercat sa aflam anumite aspecte legate de construirea Autostrazii A8. Scopul a fost de a rezolva problema autostrazii. Intalnirea de ieri a fost una utila, am aflat lucruri noi, avem certitudini, avem si nedumeriri. Ni s-a spus ca va fi impartita din punct de vedere financiar, adica tronsonul Targu Neamt - Targu Mures va fi facut cu fonduri europene, iar tronsonul Iasi - Targu Neamt prin parteneriat public-privat. Mai mult, acest segment a fost trecut la Comisia Nationala de Analiza si Prognoza, care este sub conducerea lui Darius Valcov. Ni s-a spus ca decizia este una politica, luata de Liviu Dragnea", a declarat Dorin Dobrincu.La randul sau, Dan Radu a spus ca, de fapt, Comisia Nationala de Analiza si Prognoza nu are nici fondurile si nici atributiile necesare pentru a se ocupa de acest aspect."Este stupefiant ca o regiune cu patru milioane de locuitori este ignorata. A fost luat tronsonul Iasi - Targu Neamt de la CNAIR si dat unei comisii care are ca obiecte de activitate prognozele economice si urmarirea programului de guvernare. E un act de rea-credinta a lui Liviu Dragnea fata de zona Moldovei. Vor ajunge sa dea vina pe straini, care nu vor veni sa investeasca. E o forma mascata de a ingropa A8!", a spus Dan Radu.De asemenea, Catalin Urtoi a mentionat ca tronsonul Ungheni - Iasi nici macar nu mai este luat in calcul la o potentiala realizare a autostrazii respective."Portiunea Ungheni - Iasi nu se mai pune in discutie. Se doreste si ingroparea tronsonului Iasi - Targu Neamt. Totul e la comanda politica a lui Liviu Dragnea, a acestui infractor, pentru mine e un infractor", a spus Catalin Urtoi.Pe de alta parte, Ionel Apostol sustine ca l-a rugat pe ministrul Dan Sova sa desemneze o persoana cu care asociatiile civice sa tina legatura in teritoriu, referitor la realizarea autostrazii si a aflat ca la Iasi exista deja o persoana desemnata in acest sens din martie, la recomandarea presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Persoana desemnata se numeste Bogdan Balaniscu, iar Apostol spune ca asociatiile nu au auzit de el.Reprezentantii celor doua asociatii civice au mai spus ca nu inteleg de ce tronsonul Iasi - Targu Neamt a fost trecut in parteneriat public-privat, in conditiile in care chiar comisarul european Corina Cretu si ministrul Transporturilor au recunoscut ca exista fonduri europene ce nu sunt accesate, pentru astfel de proiecte.Mai mult, reprezentantii celor doua asociatii vor sa aiba o intrevedere cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , pentru a-i expune toate aceste probleme, pe care le-au sesizat, intr-un raport, dar si cu solutii.