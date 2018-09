Astaldi, firma care construieste metroul din Drumul Taberei si podul peste Dunare, a cerut intrarea in insolventa

Ziare.

com

Astaldi informeaza, prin intermediul unui comunicat de presa , ca a construit, in Turcia, in parteneriat public privat, un pod peste Bosfor pe care acum nu reuseste sa-si recupereze banii, din cauza instabilitatii politice si economice de la Ankara. In aceste conditii, consiliul de administratie al societatii a decis sa ceara intrarea in insolventa pentru a se bucura de protectia pe care statul italian le-o ofera companiilor aflate in impas.Ce se va intampla, in aceste conditii, cu toate constructiile pe care Astaldi le are de terminat in Romania? Compania informeaza, prin intermediul documentului citat, ca finalizarea acestora nu este in pericol.Mai exact, potrivit Astaldi, chiar daca instanta ii va admite intrarea in insolventa, "compania va fi capabila sa isi continue operatiunile, sa continue contractele in desfasurate si chiar, in limite legii, sa se angajeze in noi proiecte".Teoretic, Astaldi ar trebui sa fie pe ultima suta de metri cu constructia liniei de metrou din Drumul Taberei. Potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Sova , la finele acestui an, pe noul traseu de metrou ar trebui sa inceapa probele cu tren.De altfel, Astaldi nici n-ar avea de ce sa lase balta proiectul, de vreme ce, in urma unui proces de durata, a invins in instanta Metrorex, care are acum sa-i plateasca peste 450 de milioane de lei.Compania italiana a mai castigat si un sector din Autostrada A3, respectiv Ogra-Campia Turzii, care ar trebui sa fie gata, in teorie, pana la finele acestui an.Nu in ultimul rand, Astaldi a castigat dreptul de a construi podul peste Dunare de la Braila, care este cel mai ambitios proiect de infrastructura demarat de statul roman dupa 1989. Valoarea inititala a acestui proiect ajunge la jumatate de miliard de euro.