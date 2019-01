Autoritatile vor sa faca un pod urias la Gradistea, ca sa aiba loc... navele de croaziera de pe Arges. Pana atunci, ocolim prin Videle

Ziare.

com

Asa cumv-a informat deja, calea ferata dintre Bucuresti si Giurgiu - cu tot cu podul feroviar peste raul Arges de la Gradistea - a fost construita de societatea britanica John Trevor-Barkley si data in folosinta in anul 1869, in vremea regelui Carol I.Atat de durabila a fost lucrarea englezilor, incat trenurile noastre au circulat pe drumul de fier construit de ei vreme de 136 de ani. Abia in 2005, o parte a podului peste Arges a cedat, din cauza inundatiilor. Chiar si atunci, parte din presa locala scria ca podul ar mai fi durat, daca nu l-ar fi subrezit o firma din zona Oricum, problema nu parea atunci una grava. La urma urmei, se prabusise o parte dintr-un pod, care putea fi oricand reparat sau, la nevoie, inlocuit cu unul nou. Din pacate, dupa 13 ani in care 17 ministri s-au perindat la conducerea Ministerului Transporturilor, problema a ramas tot nerezolvata Ce-i drept, in 2017, Compania Nationala de Cai Ferate (CNCF) a semnat un contract cu Asociarea Baicons Impex SRL si Acciona Ingenieria pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate care sa stea la baza reabilitarii intregului traseu feroviar Bucuresti-Giurgiu. Mai exact, specialistii celor doua firme contractate de CFR urmau sa vina cu solutiile cele mai bune pentru reabilitarea rapida, ieftina si durabila a caii ferate, in doua etape, dupa cum se arata intr-un raspuns formulat de CFR la solicitareaTocmai cand studiul era in curs de finalizare, insa, a aparut o situatie neprevazuta: cabinetul Dancila a scos de la naftalina proiectul Canalului Bucuresti-Dunare , sustinand ca are ambitia de a transforma Capitala in port fluvial.Or, asta insemna inainte de toate amenajarea pentru navigatie a Argesului si gandirea unui nou tip de pod, suficient de inalt incat sa permita inclusiv navelor mari sa strabata raul. Comunistii - cei care si-au dorit canal intre Dunare si Capitala - au incercat sa faca si ei un astfel de pod la Gradistea, dar proiectul a fost abandonat.Acum - potrivit memoriului depus la Asociatia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) in vederea obtinerii unui acord de mediu pentru traseul feroviar Bucurestiu-Giurgiu - se ia in calcul atat demolarea podului contruit de Carol, cat si a ruinelor ramase din cel ridicat de comunisti. In schimb, ar urma sa se construiasca la Gradistea un pod mamut, lung de 1,13 kilometri.In acelasi memoriu se face referire la faptul ca unele solutii tehnice propuse tin cont de posibilitatea amenajarii Argesului pentru navigatie.Mai multe puteti afla consultand textul integral al memoriului depus la ANPM societatile care realizeaza studiul de fezabilitate pentru noul traseu feroviar Bucuresti-Giurgiu:Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, insa, e de-a dreptul pagubos sa gandesti traseul feroviar in functie de proiectul canalului Dunare-Bucuresti, care, in mod evident, nu se va realiza prea curand., a declarat pentruIonut Ciurea, directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura.Ramane de vazut cat va costa realizarea si intretinerea unui pod lung de peste un kilometru si daca nu cumva constructia se va amana din nou, pe termen nelimitat. Ceea ce stim sigur este ca in Romania anului 1869 trenul traversa Argesul pe la Gradistea, iar acum, dupa 149 de ani, statul nu mai este in stare sa asigure infrastructura necesara pentru asa ceva.