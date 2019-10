Autostrada dintre Ilia si Cosevita ramane muzeu! Cuc sustine ca expertizarea soselei e "spre finalizare", desi procedura abia incepe astazi

CNAIR: Luni s-a semnat contractul pentru expertiza. Dureaza 40 de zile

In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august.Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul Hunedoara) In schimb, circulatia pe Lotul 3, lung de 21 kilometri (dintre Ilia si Cosevita), nu a mai fost deschisa. Motivul: CNAIR a sustinut ca societatea care a construit respectivul segment de drum - anume compania spaniola Comsa - nu si-ar fi facut treaba. In consecinta, soseaua avea defecte majore si nu putea fi inaugurata, din cauza ca era nesigura si ar fi pus in pericol vietile soferilor care urmau sa circule pe ea.In scurt timp, CNAIR a reziliat contractul cu Comsa, desi spaniolii finalizasera lucrarile in proportie de 99%. Ulterior, a izbucnit un intreg scandal cu privire la motivele care au impiedicat deschiderea autostrazii dintre Ilia si Cosevita.In august, ministrul Cuc a promis ca va face CNAIR ultimele lucrari la soseaua de mare viteza, astfel incat aceasta sa poata fi deschisa in septembrie. Din pacate, lucrurile nu au decurs deloc dupa cum promisese ministrul.In septembrie, CNAIR a anuntat ca soseaua incepe sa se crape . Si - cu toate ca fisurile aparusera intr-o zona prin care soferii n-ar fi ajuns sa circule - Compania a anuntat ca nu deschide circulatia pana nu va avea o expertiza lotului de drum. Asa ca, in loc sa faca inaugurare, CNAIR a inceput sa pregateasca actele pentru a contracta o societate care sa realizeze expertiza.La finele saptamanii trecute, Razvan Cuc a vizitat santierul Lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si a promis din nou ca soseaua de mare viteza dintre Ilia si Cosevita va fi inaugurata "in doua saptamani" "Expertiza este spre finalizare. Cum s-a finalizat, deschidem lotul. Deci e o problema de, as spune, doua saptamani pentru a deschide lotul", a spus Razvan Cuc.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca luni abia s-a semnat contractul pentru realizarea expertizei."Societatea care sa realizeze expertiza putea fi selectata prin licitatie. Dar acesta modalitate risca sa dureze foarte mult si sa intarzie, din nou, deschiderea soselei. In aceste conditii, s-a ales varianta incredintarii directe a contractului catre IPTANA SA Contractul s-a semnat pe 7 octombrie si are o valoare de (circa - n.red.) 30.000 de euro. E o valoare decenta, spunem noi, care sa fie motivanta pentru ca Institut sa lucreze bine. Specialistii IPTANA sunt deja pe teren. Au intrat pe Lotul 3 al Autostrazii Logoj-Deva pentru a-si pregati lucrarile, in vederea realizarii expertizei.Concluziile expertizei IPTANA ne vor arata ce trebuie facut. Asa ca trebuie sa avem expertiza ca sa fie identificata si aprobata o solutie tehnica. Estimam ca aceasta etapa va fi finalizata in decembrie.Nu stim cat se va putea lucra la acel moment. Daca, sa spunem, va fi nevoie sa se faca ziduri de sprijin si coloane forate, vremea ar putea sa nu o permita, in conditiile in care la mai putin de 5 grade Celsius nu mai poti turna beton.Iar intr-o astfel de situatie, e posibil sa se realizeze lucrarile tocmai in primavara, cand se incalzeste", a precizat Alin Serbanescu.Ramanem sa vedem si cine va face lucrari. Daca ele vor fi scumpe si va fi nevoie de selectarea unui constructor prin licitatie, atunci inceperea reparatiilor la drum ar putea intarzia. In aceste conditii, nu putem decat sa ne intrebam: cat timp va mai trece pana sa se deschida autostrada?Inca din vara, Asociatia Pro Infrastructura a sustinut ca rezilierea contractului cu Comsa a fost o mare greseala a CNAIR, care urmeaza sa ii coste pe toti romanii. In plus, preciza API, soseaua trebuia deschisa odata cu Lotul 4 dintre Ilia si Soimus., a precizat pentru Ziare.com directorul-executiv al API, Ionut Ciurea.Dupa ce a explicat, in repetate randuri, in spatiul public, de ce Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva trebuie deschis, Asociatia a inceput chiar sa stranga semnaturi pentru a pune presiune pe autoritati sa deschida soseaua. Fara succes, insa, pana la acest moment.De fapt - in afara de ministrul Transporturilor, care a mai promis de cateva ori, in van, deschiderea autostrazii - nicio autoritate a statului n-ar putea spune cand se va inaugura soseaua de mare viteza dintre Ilia si Cosevita.Din pacate, in tot acest timp, in care autoritatile se balbaie, soferii care au drum prin zona risca sa isi piarda viata, circuland in conditii de pericol pe DN 7 si DN 68 A.