Autostrada Sibiu-Pitesti ar putea salva zeci de vieti anual. Doar ca abia prinde contur... pe hartie, desi trebuia inaugurata anul viitor

Potrivit Masterplanului de Transport, Autostrada Sibiu - Pitesti ar trebui sa fie aproape gata

Restul soselei de mare viteza e inca in pom

Ziare.

com

Iar asta inseamna ca soferii care calatoresc intre centrul si vestul tarii vor fi obligati, multi ani de acum incolo, sa isi riste viata, circuland pe DN 1 si pe DN 7, cele mai aglomerate si mai periculoase sosele din Romania.Din cauza ca cele doua drumuri nationale (DN) sunt aproape in permanenta foarte aglomerate, accidentele se tin lant. In medie, peste 100 de oameni mor anual in evenimente rutiere nedorite petrecute pe aceste doua sosele.In mod evident, solutia este constructia unor drumuri de mare viteaza, care sa decongestioneze traficul de pe DN-uri si sa le permita soferilor sa circule in siguranta. Iar printre aceste sosele de viteza pe care autoritatile promit de mai bine de un deceniu ca le vor construi in zona central-vestica a Romaniei se numara si Autostrada Sibiu-Pitesti, care ar urma sa fie parte din A1.De fapt, potrivit Masterplanului de Transport al Romaniei publicat pe site-ul ministerului de resort , lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitesti ar fi trebuit sa inceapa in anul 2016 si sa se termine in 2020.Pentru eficienta, traseul de 123 de kilometri al soselei de mare viteza a fost impartit in 5 loturi: Sibiu - Boita (13,17 km), Boita - Cornetu (34,33 km), Cornetu - Tigveni (35,30 km), Tigveni - Curtea de Arges (9,86 km) si Curtea de Arges - Pitesti (30,35 km).Cand s-a intocmit masterplanul, Compania de Drumuri avea deja un studiu de fezabilitate pentru autostrada, dar acesta era vechi (intocmit inainte de 2010) si trebuia revizuit. In consecinta, institutia a contractat asocierea de societati italiene Spea - Tecnic pentru a face revizuirea.Din pacate, italienii n-au livrat documentatia la timp. Contractul a fost suspendat si apoi reluat. Indiferent ce a facut, CNAIR nu s-a inteles cu italienii. In consecinta, institutia n-a mai primit decat revizuirile pe loturile 1 si 5 ale Autostrazii Sibiu - Pitesti. Intr-un final, contractul cu Spea - Tecnic s-a incheiat, in august 2017.Aflat si la acea vreme la conducerea Transporturilor, Razvan Cuc a sustinut ca are o solutie de rezerva. Mai exact, pentru loturile 2, 3 si 4 ale autostrazii urmau sa se foloseasca documentatiile vechi, dar care urmau sa fie revizuite de inginerii de la CNAIR.Una peste alta, lipsa documentatiei riguroase a intarziat, iar si iar, alegerea unor unor constructori care sa inceapa, in sfarsit, lucrarile.Cu chiu, cu vai, CNAIR a reusit sa scoata la licitatie loturile 1 si 5 (cu documentatie intocmita de Spea - Tecnic) si lotul 4 (cu documentatie intocmita de IPTANA si revizuita in regie proprie).Pe 19 aprilie, Compania a semnat cu societatea Porr contractul de realizare a Lotului 1 al autostrazii, care se va intinde pe 13,17 kilometri, de la Sibiu la Boita Pe acest lot a inceput deja activitatea de proiectare, care ar trebui sa dureze cel mult un an. Ulterior, in cel mult 3 ani, Porr ar trebui sa termine de construit capatul de autostrada, anunta Asociatia Pro Infrastructura (API).Cu alte cuvinte, acest lot ar trebui sa fie gata cel mai taziu in 2023, in cazul in care institutiile statului isi vor face treaba, iar constructrul va vrea sa munceasca.Marile probleme ale autostrazii tin, insa, de situatia celorlalte segmente.Spre exemplu, desi a fost scos la liciatie odata cu Lotul 1, Lotul 5 (Curtea de Arges - Pitesti) este blocat de contestatii si nimeni n-ar putea spune cu siguranta cand vor incepe lucrarile.Probleme sunt si pe Lotul 4, de asemenea, scos la licitatie. In acest caz, CNAIR s-a tinut de cuvant si a reusit sa revizuiasca in regie proprie documentatia veche. Se pare, insa, ca n-a facut o treaba ireprosabila, in conditiile in care - dupa ce a amanat deja o data termenul de depunere a ofertelor - a ajuns sa suspende intreaga procedura pana pe 23 iulie, ca sa le ofere constructorilor interesati clarificari.Incercari de revizuire a documentatiei s-au facut si pentru loturile 2 (Boita - Cornetu) si 3 (Cornetu - Tigveni), dar au fost inutile.Motivul: CNAIR n-a alocat suficienti bani pentru lucrari, a explicat pentrudirectorul executiv al Pro Infrastructura, Ionut Ciurea., a spus Ionut Ciurea.Iar asta inseamna ca autostrada care ar trebui sa lege Pitestiul de Sibiu si sa ii fereasca pe soferi de pericolele de pe DN-uri ramane, deocamdata, doar o speranta.