Autostrada Transilvania si-a aflat constructorii: 144 milioane de euro pentru 55 de km

Al doilea constructor

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lotul are o lungime de 26,35 kilometri, iar pe traseul acestei subsectiuni va fi amenajat un nod rutier la km 24+525 si vor fi construite sau finalizate 19 poduri, pasaje si viaducte.Traseul incepe in zona localitatii Marca (intersectia cu DC95) la km 4+200. La km 6+700, traseul autostrazii traverseaza lacul de acumulare Suplacu de Barcau, dupa care intra in zona campului petrolier unde intersecteaza, la km 9+000, DJ191B (Suplacu de Barcau-Foglas).In continuare, traseul autostrazii se indreapta spre vest, in lungul DN 19B (Suplacu de Barcau- Marghita), la sud de localitatile Dolea si Margine. La km 22+500, la sud de Abrum, traseul traverseaza calea ferata Tauteu-Marghita, iar la km 24+300, la sud de Chiribis, intersecteaza DJ 191A (Chiribis-Tauteu), unde a fost prevazut un nod rutier pentru legatura cu municipiul Marghita.In continuare, traseul se desfasoara intr-o zona de campie, in zona Chiraleu si Sinlazar, intersectand DN 19E la km 30+480.Potrivit prevederilor contractuale, perioada de proiectare este de 6 luni, iar cea de executie a lucrarilor este de 18 luni.Pentru subsectiunea Chiribis-Biharia, in lungime de 28,55 km, comisia de evaluare a desemnat castigatoare asocierea Trameco SA - Vahostav - SK - Drumuri Bihor SA - Drum Asfalt SRL - East Water Drillings SRL.Contractul are o valoare de 326,515 milioane de lei fara TVA, echivalentul a 68,3 milioane de euro, iar asocierea are la dispozitie 6 luni pentru activitatea de proiectare si 18 luni pentru executia lucrarilor.De-a lungul traseului acestei subsectiuni vor fi construite sau finalizate 18 poduri, pasaje si viaducte.Traseul incepe in zona localitatii Sinlazar (intersectia cu DN19E), respectiv km 30+550 pe traseul acestei subsectiuni. In continuare traseul se desfasoara intr-o zona de campie, intre localitatile Misca si Chislaz, unde DN19E (Chiribis - Salard - Biharia) a fost deviat in lungul autostrazii, pe o lungime de 4,2 km.Traseul trece apoi la sud de localitatea Poclusa de Barcau, se inscrie in lungul DN 19 E, intre localitatile Sarsig si Haucesti si intersecteaza DJ 767 (Tiglead - DN19E) la km 39+950.La km 40+980 traseul trece printr-o zona de aria protejata Fegernic, pe o lungime de circa l00 m, intersectandu-se apoi, la km 41+319, cu drumul comunal DC42.De aici traseul autostrazii trece la nord de localitatea Fegernic, iar la km 48+500 se intersecteaza cu un drum local (la sud de Salard) si continua spre granita romano-ungara.Ambele asocieri au ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de 10 ani. In total, circa 55 de km de autostrada vor fi construiti, valoarea ambelor contracte ajungand la 144 milioane de euro."Procedura de semnare a contractelor va putea fi declansata dupa 10 zile, daca in acest termen legal nu vor fi depuse contestatii. Insa in situatia in care vor fi inregistrate contestatii impotriva rezultatului procedurilor, CNAIR SA va trebui sa astepte solutionarea acestora si doar dupa aceea va putea initia procedurile de semnare a contractelor", precizeaza compania de drumuri.