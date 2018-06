Banca Mondiala spune ca a aflat din presa de ruperea intelegerii pentru autostrada Ploiesti Brasov

Ziare.

"Daca cititi documentul nostru de strategie o sa vedeti ca investitia in autostrada Ploiesti - Brasov face parte din strategia noastra, pentru ca am primit o solicitare de la Guvern in octombrie sau noiembrie anul trecut sa pregatim aceasta operatiune.. Vreau sa spun ca, in primul rand, sunt dezamagita pentru ca am investit foarte mult in pregatirea acestei operatiuni si credem ca avem un plan foarte bun. Insa ce vreau sa subliniez aici este faptul caNu am avut o discutie in ultimele zile. Am vazut stirile in presa cand eram la Washington. Doar ce m-am intors ieri. Inca nu am avut o discutie cu Guvernul, insa normal,", a spus Tatiana Proskuryakova, intr-o conferinta organizata de institutie.Aceasta a mentionat ca in Romania exista un decalaj mare in ceea ce priveste infrastructura, iar starea foarte proasta a infrastructurii se datoreaza si faptului ca. De fapt, acesta este si motivul pentru care absorbtia fondurilor europene a fost foarte slaba in aceasta perioada de programare, sustine seful BM pentru Romania si Ungaria."Ce am incercat noi sa facem prin aceasta operatiune pe care am dezvoltat-o impreuna cu Guvernul a fost sa pregatim proiectul si cumvadupa care Romania sa isi pregateasca si sa finanteze aceasta investitie si alte investitii similare. Am inteles ca acum Guvernul vrea sa faca lucrurile independent. Nicio problema pentru noi. Important este insa ca totul sa fie bine pregatit", a explicat Tatiana Proskuryakova.De asemenea, oficialul BM a subliniat ca in prezent se discuta desprepentru un parteneriat public-privat (PPP) si in aceste conditii, "pentru ca 10 ani este o perioada foarte lunga"."Studiul trebuie sa fie actualizat. Pe parte de finantare, PPP poate fi o structura buna, insa avand in vedere disponibilitatea fondurilor europene planul nostru era sa pregatim proiectul impreuna si apoi sa-l propunem pentru a fi finantat din fonduri structurale, care cred ca ar fi fost cea mai buna alegere pentru Romania. Dar, desigur, avand in vedere dimensiunile infrastructurii si Romania trebuie sa atraga investitii private", a mai spus Tatiana Proskuryakova.