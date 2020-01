Bode spera sa termine in 2020 doua loturi din A3. Povestea trista si, pe alocuri, penibila a unei autostrazi aflate in pom

O autostrada contractata de 17 ani, pe care statul nu e in stare sa o termine

Ziare.

com

Inca de joi, Bode a anuntat ca va merge intr-o vizita de lucru pe santierele Autostrazii Transilvania.In consecinta, vineri, in prima parte a zilei, ministrul a vizitat loturile Iernut-Chetani (lung de 17,9 km si realizat de Astaldi) si Chetani - Campia Turzii (lung de 15, 6 kilometri, realizat de Straco) ale Autostrazii A3.In timpul vizitei, Bode a declarat pentru Agerpres ca - desi isi doreste ca ambele loturi de autostrada sa fie finalizate in acest an - exista o serie de probleme care ridica mari semne de intrebare cu privire la reusita.Pe lotul Iernut-Chetani, spre exemplu, Astaldi s-a angajat, in discutia cu ministrul Bode, sa finalizeze lucrarile pana cel mai tarziu in luna iulie 2020. Anterior, si Asociatia Pro Infrastructura precizase pentru Ziare.com ca, pe respectivul lor de autostraza, Astaldi a lucrat bine in 2019 si ca in 4-5 luni de munca intensiva va putea, in cele din urma, sa inaugureze cei 17,9 kilometri de autostrada).In schimb, pe lotul invecinat, dintre Chetani si Campia Turzii, se inregistreaza o serie de probleme destul de serioase, a transmis ministrul Bode. Mai exact, constructorul care lucreaza aici - adica societatea romaneasca Straco - se afla de mai multa vreme in insolventa si numerosi creditori ii cer falimentul. Principala problema o reprezinta, insa, faptul ca Straco nu si-a mai platit subcontractorii (diversele firme pe care le-a contractat pentru a lucra pe santier - n.red.). Iar aceasta situatie cauzeza intarzieri destul de mari."Pe un lot toti sunt cu platile la zi, pe celalalt lot STRACO are probleme de aproximativ 8 milioane de lei, 4 milioane doar catre un singur furnizor. In rest, relatia intre beneficiar, respectiv CNAIR si antreprenor poate fi imbunatatita, dar cu siguranta relatia intre antreprenor si subcontractor poate fi mult, mult imbunatatita.In primul rand sa isi plateasca facturile, pentru ca noi le platim lor si, asa cum ati auzit, nu platesc subcontractorii si atunci nu avem progres fizic. Una dintre cele mai mari probleme in a realiza si a te incadra in termene si a avea progres fizic este aceasta: subcontractorii nu sunt platiti si majoritatea sunt companii mici, companii romanesti car, daca nu sunt platite, in cateva luni de zile intra in faliment. Si nu ne dorim lucrul acesta", a sustinut Lucian Bode, citat de Agerpres. Ramane sa vedem daca Straco va rezista pe piata si va putea continua lucrarile sau daca va falimenta.In mod normal, autostrada Transilvania - nume dat portiunii dintre Brasov si Bors (localitate de la granita cu Ungaria) a A3 - ar fi trebuit finalizata de Bechtel in urma cu vreo 7 ani. Cu toate acestea, pana astazi nu exista nici macar perspectiva finalizarii acestei sosele. Iata de ce.Bechtel a primit, pe tava, contractul pentru aceasta autostrada de la Cabinetul Nastase, in 2003. La acea vreme, totul era limpede: americanii aveau de construit vreo 415 kilometri de autostrada, la pretul de circa 5,4 milioane de euro pe kilometru.Lucrurile n-au mers, insa, asa cum ar fi trebuit. Preturile de constructie au crescut, neintelegerile intre romani si americani s-au amplificat si, in cele din urma, in 2013, pe cand premier era Victor Ponta, contactul a fost reziliat.In cei 10 ani, Bechtel terminase doar 52,5 de kilometri de autostrada dintre Campia Turzii si Gilau (plus inca vreo 60 de kilometri mai spre nord, construiti doar partial).In consecinta, Compania de Drumuri (pe atunci CNADNR, transformata intre timp in CNAIR) a trebuit sa reimparta soseaua in loturi, pe care sa le scoata la licitatie, pentru a contracta noi constructori.Procesul a fost unul anevoios. Iar in unele cazuri s-a ajuns chiar in situatii penibile. Spre exemplu, societatea UMB Spedition a terminat, inca din 2017, 9,6 kilometri de autostrada, intre Nadaselu si Gilau. Respectiva sosea de mare viteza a ramas, insa, inchisa pentru inca un an, fiind inaugurata abia in toamna anului 2018. Motivul: autoritatile nu se ingrijisera sa contracteze din timp si constructia unui pod peste Somesul Mic, absolut necesar pentru a realiza o legatura intre autostrada construita de Umbrarescu si portiunea functionala a A3, construita de Bechtel.La acest moment - potrivit informatii Asociatiei Pro Infrastructura (API) - soseaua este impartita in mai multe loturi si subloturi. Per total, din intreaga autostrada, au fost dati in trafic doar 91,6 kilometri. Deci mai putin de un sfert din lungimea soselei de mare viteza, care ar fi trebuit sa fie gata in prima parte a deceniului trecut.In rest, portiunile de autostradac se afla fie in executie, fie sunt inca in refacere a documentatiei, fie in faza de pregatire pentru licitatie sau de licitatie. Asa ca nimeni n-ar putea spune, la acest moment, cand sau daca Autostrada Transilvania va fi vreodata gata.Privind lucrurile la scara si mai mare, aceasta portiune de sosea de mare viteza dintre Brasov si granita cu Ungaria numita Autostrada Transilvania face parte din A3, care ar trebui sa ajunga de la Bucuresti tocmai pana la Bors.Or, segmentul dintre Brasov si Bucuresti al autostrazii A3 (din care s-a realizat doar sectorul Bucuresti - Ploiesti) s-ar putea dovedi mai greu de finalizat decat segmentele din Autostrada Transilvania. Motivul: niciun guvern de pana acum n-a gasit solutia viabila pentru a construi segmentul de autostrada Ploiesti-Brasov, care ar urma sa treaca prin zona de munte. Actualul Executiv a transmis doar ca acea autostrada nu se poate construi cu bani europeni si ca e in cautare de alternativa.