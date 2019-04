Ca la Bucuresti: Primaria asfalteaza rosturile de dilatatie de pe Podul Grant. Dar nu va faceti probleme... e doar provizoriu (Foto)

Foto: Facebook / Primaria Municipiului Bucuresti

Internautii au sesizat, insa, si alte nereguli, de exemplu, faptul ca muncitorii care lucrau sub pod nu purtau casca de protectie.In plus, oamenii si-au exprimat nemultumirea si fata de faptul ca primaria a postat imaginile folosind hastagul, din fotografii reiesind ca e vorba mai mult despre niste carpeli.Oricum, faptul ca au fost asfaltate rosturile de dilatatie, facandu-se astfel, a generat nu numai amuzament, ci si furie, unii internauti cerand chiar sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii.a transmisun punct de vedere, in care face mai multe precizari si sustine ca lucrarile din imagini sunt provizorii."In zona sunt patru bretele la care urmeaza sa se intervina. Dar, pentru a incepe lucrarile pe fiecare bretea, e nevoie ca circulatia pe ea sa se inchida. Iar pentru asta. Momentan, am obtinut aviz pentru inchiderea circulatiei pe breteaua F, unde se intervine deja pentru desfacerea completa a rosturilor si refacerea suprafetei carosabile.Imaginile care au aparut pe Internet sunt, de fapt, desi unde inca nu se lucreaza. Dar acolo - din cauza ca spatiul gol din zona rosturilor e foarte mare - exista pericolul ca soferii sa isi strice masinile sau chiar sa produca accidente.In consecinta,Cand vom obtine avizul Politiei Rutiere, vom demara lucrarile si pe breteaua B. Iar la acel moment, asupra rosturilor se va interveni din nou, asa cum se face acum pe breteaua F", a declarat pentru, consilierul pe probleme de infrastructura al primarului Capitalei.Iata doar cateva dintre, care au determinat Primaria sa reactioneze:: Mai sunteti si mandri de lucrari: ))). Asfalt peste rosturi de dilatatie... Cam cat o sa reziste un asfalt turnat peste metal?: Bravo, asa se face, adevarati profesionisti, sa astupi rosturile de dilatatie cu asfalt....: Cand va incepe podul sa vibreze de la circulatia masinilor, acel asfalt se va crapa.: (...) Cum, ma, sa faci asa ceva si sa te mai si lauzi? Si restul de muncitori dau tencuiala jos de pe pod. Lucrari facute in batjocura: Asta e si gandirea stupida a expertilor din Primarie. Se rigidizeaza ceva ce a fost gandit sa fie flexibil????: Cine sunt cei care coordoneaza aceste lucrari? Avem profesionisti in aceasta tara sau totul se desfasoara cu amatorism si de mantuiala? Cine supervizeaza aceste lucrari si cine da avizul pentru calitatea lor? D-NA Firea, populatia percepe un cost nejustificat pentru efectuarea acestor lucrari de fatada, de proasta calitate, uneori inutile si va taxeaza ca atare.: Bine ca aratati incompetenta de care dati dovada... Asfalt peste rosturi de dilatare? Plus ca arata groaznic podul, care o sa cada in viitor.. Daca moare, cine va raspunde PMB?: Haideti sa facem reclamatie la ISC! E incredibil ce fac.: Asta numiti voi investitii, imbecililor? Astea sunt niste carpeli, niste retusuri si alea idioate. Investitii inseamna sa construiesti de la zero sosele, poduri, pasaje, infrastructura, cretinilor!: Mai bine puneati aluat de clatite, jur! Pai asa se repara un rost de dilatatie, Bobita? Eu zic sa ramaneti la statui si sa nu va mai bagati la poduri.Podul Constanta l-ati tencuit, desi el are structura praf, Podul Grant il dati cu maclavais, desi el e zdrente..: Cu asta va laudati! Nu sunt nici constructor, nici sofer, dar ma duce si pe mine capul ca rosturile de dilatare nu se acopera cu asfalt, ca asfaltul nu se dilata! Bravos, natiune, halal sa-ti fie!: A cata oara acoperiti rosturile de dilatatie cu asfalt? Inca nu ati invatat ca in 3 zile se strica?: SUPER INVESTITII - 5 muncitori, 3 roabe de bitum, 4 lopeti. Imi place, ganditi mareti, aveti planuri mari pentru megalopolosul nostru.: Primaria Municipiului Bucuresti,veniti si voi cu o explicatie pentru acoperirea rosturilor de dilatare?: O descoperit doamna Firea o noua formula de asfalt cauciucat care absoarbe socurile si dilatarea.:)Maine il inregistreaza la OSIM: Pana o sa cada o bucata..o sa moara cineva si abia atunci or sa faca ceva cum trebuie. Cam asa e la noi in Romania: 2 ploi ii dau garantie☺️nasol ca se vor desprinde..... cine isi va rupe masina in bucatile alea??