Ca si Dancila, liberalii vor Autostrada Comarnic-Brasov in PPP. Doar ca propun alt traseu si cer bani europeni

In programul de guvernare al PNL - document obtinut de- se arata ca ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vrea, in continuare, sa realizeze Autostrada Comarnic-Brasov in PPP. Au mai incercat-o si guvernarile ulterioare, de 3 ori, fara succes.In cele din urma, Cabinetul Dancila a delegat Comisia Nationala de Strategie si Prognoza sa negocieze pentru a selecta un partener privat care sa construiasca soseaua de mare viteza in baza unui studiu de fezabilitate (SF) realizat la inceputul anilor 2000. Acel document prevedea un traseu al autostrazii care urma sa treaca prin mijlocul statiunii Busteni.Comisia de prognoza a lansat o licitatie. Mai multi contructori mari si-au aratat interesul pentru proiect. Au cerut lamuriri de la Comisia de Prognoza, dar n-au depus oferte. In cele din urma, Comisia de Prognoza a anuntat ca negocieaza incheirea unui contract cu o asociere chinezo-turca numita China Communications Construction Company - Makyol Insaat Sanayi Turizm.Intre timp, Viorica Dancila a decis ca soseaua de mare viteza se va construi cu bani de la buget.N-a trecut mult, insa, pana cand ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca intre timp Comisia de Prognoza a desfasurat noi negocieri cu asocierea chinezo-turca. Noua varianta a contractului nu a fost data publicitatii.La solicitarea, presedintele institutiei, Ion Ghizdeanu, a refuzat sa comenteze si a cerut sa ii cerem informatii doar prin email. I-am trimis cererea noastra, dar Ghizdeanu nu a raspuns.Liberalii vor sa faca a cincea incercare de a construi acesta sosea prin munte in PPP (adica in principal din banii constructorilor, carora sa le permita ulterior sa puna taxa pe sosea).Diferenta este ca PNL vrea un traseu dat de un studiu de fezabilitate din 2015, mai prietenos cu mediul si care prevede constructia unor tuneluri prin munte. In plus, spun liberalii, nu se va da startul proiectului decat daca se obtine finantare europeana.Mai exact, in planul de guvernare al PNL se mentioneaza ca:"Autostrada Comarnic-Brasov in lungime de 58,0 km si costuri 997,75 mil. de euro (preturi 2014 MPGT) se va promova ca proiect pilot in PPP, prin dialog competitiv. Decizia se va lua doar daca vom obtine sprijinul Comisiei Europene si daca IFI (Institutiile Financiare Internationale), Banca Mondiala, BEI si BERD vor fi de acord sa participe la finantarea proiectului. Se va utiliza Studiul de fezabilitate (SF) din 2015, pe un traseu si solutii tehnice moderne si prietenoase cu mediul ambiant (ex. Tuneluri)".Ramane de vazut daca a cincea oara (cand statul incearca sa faca soseaua in PPP - n.red.) va fi cu noroc. Oricum, din programul de guvernare al PNL intelegem ce se va renunta la proiectul desfasurat pana acum de Comisia de Strategie si Prognoza (despre care oricum nu stim in ce stadiu se afla).