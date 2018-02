Cand incep lucrarile la drumul expres Craiova-Pitesti? Vicepremierul Stanescu ne amana pana la anul

Ziare.

Stanescu a afirmat ca sunt bani pentru investitie si "suntem in grafic", el aratandu-si convingerea ca acest drum se va realiza."Ceea ce pot sa va anunt si afirm cu tarie si cu multa bucurie este ca. (...) Este in procedura de achizitie publica, sunt patru tronsoane, deja inteleg ca doua au fost achizitionate, proiectare si executie, asta inseamna ca la sfarsitul acestui an, inceputul anului viitor, poate sa inceapa efectiv sa intre excavatorul in paine, sa spun asa.Deci lucrurile sunt foarte aproape.pentru drumul expres, deci eu spun ca suntem in grafic si nu se mai poate intampla mare lucru sa nu mai fie, pentru ca tot am vorbit mai mult despre el si euUrmeaza (celelalte doua tronsoane - n.red.) pentru ca, stiti, avem o mare problema in ceea ce priveste Legea achizitiilor publice, am stabilit politic, PSD si ALDE, sa intre in procedura de urgenta, pentru ca cele mai mari dificultati le avem aici.Si sigur ca necesita timp, pentru ca pana la urma am pierdut proiecte, pana la urma trebuie sa fim foarte sinceri, din cauza Legii achizitiilor publice. Sper ca in sesiunea asta, in Parlament, sa rezolvam aceasta problema si la Slatina drumul expres sa se intample cat mai repede", a declarat Paul Stanescu, vineri, la Slatina.