Ce angajamente si-a luat Dancila in fata asociatiilor care cer Autostrada Unirii

principalele puncte discutate la intalnirea oficiala de la Palatul Victoria

Conform sursei citate, dupa protestul din Piata Victoriei, reprezentantii asociatiilor "Impreuna pentru A8", "Moldova vrea Autostrada", "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" si "Pro Infrastructura" au avut o intalnire oficiala de o ora si douazeci de minute cu prim-ministrul Viorica Dancila si consilierul personal al premierului Darius Valcov.Redam mai jos, asa cum sunt prezentate in comunicatul de presa al asociatiilor semnatare:La solicitarea asociatiilor, ca urmare a deprofesionalizarii institutiei, premierul a sustinut, luand in calcul scindarea acesteia, una dintre viitoarele structuri intrand sub tutela Guvernului.Termenele asumate de Guvernul Dancila pentrula autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures sunt:-Tronsonul Iasi-Targu Neamt pana in anul 2022;-Traseul complet al autostrazii pana in 2026.Guvernul nu doreste sa renunte la ideea construirii in(Letcani-Cristesti), reiterand argumentul costurilor mai mici de constructie prin aceasta varianta si procedura anevoioasa din cauza birocratiei.La criticile asociatiilor referitoare la viitoarea taxa de autostrada pentru acest segment, estimata la aproximativ 7 euro pentru 68 de kilometri, reprezentantii Guvernului au replicat ca toate autostrazile din Romania vor fi in curand cu taxa.Nu a fost lamurit aspectul privind lipsa unui segment de 32 de kilometri din autostrada A8 (tronsoanele Ungheni-Iasi-Letcani si Cristesti-Targu Neamt), din Studiul de Fundamentare, reprezentantii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza neputand oferi un raspuns la aceasta problema concreta.Pe tronsonul Letcani-Cristesti (61+7 km), in maxim doua saptamani va fipentru selectia de oferte in varianta PPP. Ofertantii isi vor asuma toata investitia - Studiul de Fezabilitate + Proiectul Tehnic + Executie.Pentru tronsoanele Pascani-Suceava si Suceava-Siret, apartinand autostrazii A7, urmeaza sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici ai proiectului., ca urmare a unei suprapuneri cu o arie naturala protejata. Din acest motiv, segmentul A8 Ungheni-Iasi-Letcani va face obiectul unui proiect distinct, iesind din varianta PPP si trecand in administrarea CNAIR."Asociatiile ce promoveaza construirea autostrazilor Moldoveisi implicarea activa in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor mai sus mentionate", se arata in comunicatul citat.C.B.