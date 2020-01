Ce capete de autostrazi s-ar putea inaugura in 2020

Ce autostrazi s-ar putea inaugura in 2020?

Asa arata, in a doua parte a anului trecut, santierul Lotului 1 al Autostrazii Lugoj-Deva. Sursa video: Asociatia Pro Infrastructura

Asa arata, in a doua parte a anului trecut, santierul Lotului 1 al Autostrazii Lugoj-Deva. Sursa video: Youtube/Z

Stadiul lucrarilor pe Lotul Iernut-Chetani, la finele lunii septembrie 2019. Sursa video: Asociatia Pro Infrastructura

Imagini cu stadiul lucrarilor, la jumatatea lunii decembrie 2019, pe sectorul dintre Biharia si Bors al Autostrazii A3. Sursa foto: Forum PeUndeMerg.ro

Autostrazi pe care romanii le vor mai astepta mult si bine

In 2019, CNAIR a reusit sa inaugureze mai putin de un sfert dintre autostrazile promise. Mai exact - la presiunea Guvernului PSD-ALDE - CNAIR si-a luat angajamentul de a inaugura, in 2019, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada Dupa mai bine de jumatate de an in care n-a inaugurat nici macar o palma de sosea de mare viteza, fostul ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, a sustinut ca, intr-adevar, estimarea era exagerata. Dar - a sustinut atunci Cuc - de vina ar fi fost directorul de la acea vreme al CNAIR, Narcis Neaga. Asa ca Neaga a ajuns sa isi dea demisia, in iulie . Si tot nu se inaugurase inca niciun metru de autostrada din cei 180 de kilometri promisi!In loc sa admita ca nu se va tine de cuvant, Razvan Cuc a continuat sa promita ca va inaugura, totusi, in 2019, 100 de km de autostrada.O luna mai tarziu, s-au inaugurat, in sfarsit, primii 22 de kilometri de sosea de mare viteza din 2019, dintre Soimus si Ilia (in jud. Hunedoara), parte din Autostrada Lugoj-Deva.In mod normal, tot atunci urma sa fie inaugurat si lotul vecin din aceeasi autostrada, lung de 21 de kilometri, dintre Ilia si Cosevita. Numai ca inaugurarea n-a mai avut loc.In loc sa deschida traficul intre Ilia si Cosevita, CNAIR - desi nu semnalase pana atunci vreo problema cu autostrada - a anuntat ca soseaua deja construita de spaniolii de la Comsa in proportie de 98% avea probleme grave si nu putea fi inaugurata.Ulterior, Compania a incercat sa induca in eroare opinia publica sustinand ca drumul s-a crapat si risca sa o ia la vale. Ceea ce a evitat atunci sa comunice institutia este ca respectivele probleme aparusera pe un capat de sosea care oricum nu urma sa fie deschis traficului in 2019. Abia pe 23 decembrie s-a inaugurat traficul si pe portiunea de autostrada din Ilia si Cosevita . Dar pe acest sector sunt restrictii de trafic pentru masinile de marfa care cataresc peste 7,5 tone. In plus, toate autoturismele trebuie sa circule cu cel mult 80 de km/ora.Potrivit graficului de lucrari al CNAIR, in 2020 ar urma sa se finalizeze constructia a aproape 70 de kilometri de autostrada. Din pacate, de cele mai multe ori, aceste planuri nu se respecta.Sa luam doar exemplul Loturilor 1 si 2 ale Autostrazii Sebes-Turda (A10). Potrivit informatiilor CNAIR, ambele ar urma sa fie finalizate in 2020, cu o intarziere de circa 3 ani.Informatiile pot fi verificate in situatia lucrarilor in derulare, postata pe site-ul CNAIR:Pe Lotul 1 al autostrazii (lung de 17 km, de la intrarea pe sosea dintre Sebes pana in dreptul iesirii din Alba, la paraul Iovului), lucrarile sunt finalizate in proportie de 82%. Anul trecut, insa, constructorul - adica Impresa Pizzaroti - a lucrat incet si nu s-a concentrat pe rezolvarea problemelor care tin santierul in loc (numite de specialisti "puncte critice ale santierului"), potrivit informatiilor oferite de Pro Infrastructura pentruBa, mai mult, la 5 ani de cand a semnat contractul de lucrari, constructorul a gasit pe una dintre bretele de acces pe autostrada o groapa de gunoi, care va trebui relocata. Desi pare simplu, e o procedura care dureaza.In aceasta situatie, dupa cum a explicat anterior pentruIonut Ciurea, directorul Asociatiei Pro Infrastructura, bine ar fi daca in 2020 s-ar da in folosinta macar 8 dintre cei 17 kilometri ai acestui lot Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda (lung de 24,2 km, care continua traseul lotului 1 pana la Aiud) e construit doar in proportie de 61,5%. Asta, desi ar fi trebuit inaugurat inca din 2016! Chiar fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, se plangea de ritmul lent in care Aktor si societatile subcontractate de greci lucreaza pe acest santier. Pasionatii de infrastructura sustin ca, judecand dupa cum s-au miscat lucrurile in anii trecuti, lotul ar putea fi inaugurat, cel mai devreme, in anul 2021. Si asta, daca vom avea noroc!In schimb, o portiune de autostrada care are sanse bune de inaugurare este cea de 17,9 kilometri din A3, dintre Iernut si Chetani. Acolo, Astaldi a avansat in ritm destul de alert in 2019, dar pur si simplu nu a reusit, inca, sa isi termine treaba. Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, cu inca 4-5 luni de munca sustinuta, autostrada ar putea fi finalizata. Iar asta inseamna ca in cursul verii viitoare am putea chiar sa circulam pe acest nou sector de sosea de mare viteza!De asemenea, o portiune de 5,3 kilometri din A3, dintre Biharia si Bors, va fi probabil inaugurata. Constructorul, Trameco SA, incepuse deja sa asfalteze parte din sosea inca din toamna anului trecut.Intr-o postare recenta, Pro Infrastructura sustine ca in cel mai bun caz, in 2020 se vor inaugura 64 de kilometru de autostrada. Dar atingerea unui astfel de obiectiv este, totusi, improbabila."Intr-un scenariu realist, ne asteptam la 23 de kilometri noi de autostrada in 2020 (A3 Iernut-Chetani si A3 Bors-Biharia), iar intr-un scenariu optimist si chiar ultra-optimist la 64 de kilometri noi de autostrada (A3 Iernut-Chetani, A3 Bors-Biharia, A10 Sebes-Teius, A7 Bacau)", transmite Asociatia.Din pacate, nu se anunta mari proiecte in ceea ce privese autostrazile care ar urma sa trverseze munti si pe care romanii le asteapta de peste un deceniu.Spre exemplu, proiectul constructiei Autostrazii Ploiesti-Brasov in parteneriat public privat cu chinezii - pentru care Cabinetul Dancila a renuntat la o colaborare cu Banca Mondiala, irosind mai bine de 2 ani - a fost abandonat. Asa ca nu suntem astazi mai aproape de a construi aceasta sosea decat eram in anii din urma.Pentru mare parte din Autostrada Unirii - care ar urma sa ajunga de la Targu Mures pana la Ungheni - se revizuieste studiul de fezabilitate. In context, Pro Infrastructura a explicat pentru ca suma pe care s-a contractat aceasta completare a documentatiei este prea mica . Asa ca avem toate sansele sa pierdem in continuare timpul si sa ne alegem cu o documetatie insuficienta pentru constructia drumului. In plus, sunt anumite sectoare de drum a caror situatie este si mai complicata.Totodata, Autostrada Sibiu-Pitesti, care ar fi trebuit finalizata inca de acum 3 ani, abia prinde contur pe hartie Ce inseamna toate astea? Ca daca Guvernul Orban nu gaseste o solutie sa deblocheze marile proiecte de infrastructura, in Romania, autostrazile se vor construi, in continuare, cu viteza melcului, ca pana acum.