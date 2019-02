Ce experienta are Razvan Cuc, propus de Dancila la Transporturi: Inaugurari de proiecte neterminate si vizite pompieristice pe santiere

Ziare.

Ravan Cuc a mai fost ministru la Transporturi in perioada ianuarie - octombrie 2017. Ulterior a demisionat, iar in locul sau a fost numit Felix Stroe, care de asemenea a avut un mandat scurt, fiind inlocuit, in ianuarie 2018, de Lucian Sova. Dupa ce si Sova a demisionat, presedintele Iohannis a refuzat, in repetate randuri, sa il numeasca in functia de ministrul al Transporturilor pe Mircea Draghici, propus de PSD.In aceste conditii, Viorica Dancila l-a propus din nou pe Razvan Cuc. Motivul: acesta ar avea experienta.Problema - sustine Asociatia Pro Infrastructura (API) - este ca, de fapt, Cuc are experienta in a se da in spectacol pe santiere, nu in realizarea de proiecte de infrastructura.Spre exemplu, sustine API, Razvan Cuc este cel care, in 2017, la inceputul lunii septembrie, a inaugurat 7,5 kilometri de Centura a Capitalei (portiunea dintre A1 si DN7) fara ca aceasta sa aiba turnat stratul de uzura (stratul superior, pe care se circula) . Din pacate, nu numai ca soseaua a fost inaugurata atunci intr-o forma improprie, ci a si ramas asa, ingreunand in continuare traficul in zona!Tot in 2017 - mai transmite API - Razvan Cuc a mers pe o serie de santiere si s-a dat in spectacol, tipand la constructori, fara a intelege macar ca problemele care blocau inaintarea lucrarilor nu erau cele pe care le semnala el.Spre exemplu - dupa cum se vede intr-un material video - Cuc le cerea pe un ton categoric unor constructori sa finalizeze o serie de santuri, in conditiile in care, de fapt, problema santierului respectiv era alta. Mai exact, portiunea de drum ducea spre nicaieri deoarece constructia sectorului alaturat de sosea nici macar nu incepuse.Intr-o alta secventa, ministrul Cuc le cere categoric constructorilor sa finalizeze cat mai repede lucrarile la nodul Holdea. Pe respectivul santier au existat, insa, mai multe probleme legate de faptul ca, dupa ce s-a apucat sa lucreze, constructorul a constatat ca statul cauta motive sa nu-i plateasca executia. Despre aceste probleme, ministrul Cuc nu pomenea nimic.In plus, tot in mandatul lui Razvan Cuc - mai transmite API - s-a adoptat Ordinul 600 (al Minsterul Transporturilor - n.red.) care modifica radical conditiile din contractele incheiate intre stat si constructorii de autostrazi. In mod normal, aceste contracte erau de tip FIDIC, agreate de marile banci internationale de investitii. Prin OMT 600, insa, statul roman a incercat sa ii incarce pe constructori cu o multime de noi obligatii si a riscat sa blocheze finantarea europeana a mai multor proiecte.In aceste conditii, daca Razvan Cuc va ajunge din nou ministru la Transporturi, sansele ca tara noastra sa aiba infrastructura de buna calitate, in curand, sunt nule., mai transmite Asociatia Pro Infrastructura.G.K.