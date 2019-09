Ce nu a spus CNAIR despre autostrada crapata de la Lugoj. Traficul risca sa ramana inchis inca un an

Catalin Drula (USR): Autostrada s-a fisurat, dar nu in zona care urma sa se circule

Crapatura aparuta pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva

CNAIR: Oriunde s-a fisurat autostrada, pericolul e mare! Greu de crezut ca se poate deschide in urmatorul an

In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august.Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul Hunedoara) In schimb, circulatia pe Lotul 3, lung de 21 kilometri, (dintre Ilia si Cosevita) nu a mai fost deschisa. Motivul: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a sustinut ca societatea care a construit respectivul segment de drum - anume compania spaniola Comsa - nu si-ar fi facut treaba. Mai exact, Comsa ar fi vrut sa predea autostrada cu fisuri in taluzul care duce la terasamentul drumului. In plus, constructorul ar fi lasat ravene (santuri adanci sapate de apa - n.red.) pe versantii de langa sosea. Ba constructrul nici macar n-ar fi terminat de montat garduri si n-ar fi realizat toate marcajele rutiere.Mai mult chiar, CNAIR a sustinut ca spaniolii de la Comsa au lucrat prost si le-au cerut sa ofere garantie pentru autostrada nu vreme de 4 ani (cum prevede contractul), ci pentru 10 ani. Iar cand spaniolii au refuzat, CNAIR a reziliat contractul, desi Comsa scosese deja la capat 99% dintre lucrarile la autostrada Comsa a reactionat dur, sustinand ca statul i-a pus in permanenta piedici si chiar ca s-a simtit amenintata de autoritatile de la noi. Miercuri, surse din cadrul CNAIR au declarat pentruca - drept dovada ca spaniolii de la Comsa lucrasera prost - autostrada s-a fisurat si exista riscul ca bucati intregi din drum sa se prabuseasca . Reprezentatii companiei au mai comunicat si ca fisura - lunga de 15 metri si larga de 1 cm - porneste din asfalt si coboara pana in terasament, in zona kilometrului 57.Ceea ce au omis sa spuna reprezentantii institutiei e ca pe respectiva zona fisurata de sosea masinile n-ar ajunge oricum sa circule, daca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva ar fi inagurat astazi. Iata de ce.In capatul dinspre nodul Holdea al lotului 3, autostrada se termina intr-un deal. Drumul va continua abia dupa ce se va construi si lotul vecin de autostrada (pentru care CNAIR inca nu a ales un constructor).In aceste conditii, momentan soferilor nu li se va permite sa circule pana in capatul Lotului 3. In schimb, cu cateva sute de metri inainte de capat, vor intra si iesi de pe autostrada pe bretele (strazi inguste - n.red.) . De la punctele in care bretelele intersecteaza autostrada si capatul Lotului 3 exista cateva sute de metri care vor ramane nefolositi ani la rand pana se va construi si Lotul 2 al autostrazii (aflat inca in faza de licitatie).Or, fisura anuntata de CNAIR s-a produs tocmai in aceasta portiune care va ramane nefolosita ani la rand, chiar si dupa ce Lotul 3 va fi inaugurat.Informatia a iesit la iveala abia dupa ce problema s-a discutat in sedinta Comisiei de Transporturi a Camerei Deputatilor. Mai multe detalii a oferit pentrudeputatul Catalin Drula (USR), membru al acestei comisii."Au venit, intr-adevar, cu aceasta poveste a fisurii aparute in asfalt. Este adevarat ca fisura exista, dar ea este in afara zonei prin care se circula, in capatul de circa 300 de metri care va face legatura cu viitorul Lot 2 al autostrazii. Iar pe aceasta portiune nu se va circula vreme de 4-5 ani, de acolo incolo.Dumnealor incearca sa induca ideea ca acea fisura din afara portiunii pe care se va circula ar reprezenta un pericol pentru trafic. Dar acest lucru nu e adevarat!Cert este ca pe cei 21 de kilometri se poate circula de cateva saptamani cu 130 de kilometri pe ora. La acest moment, 90% dintre autostrazile din Romania sunt sub acest standard pe care il intalnim pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva.In aceste conditii, am incercat sa aflu ceea ce ne intereseaza, pana la urma, pe toti: cand o deschidem? Pana la urma, chiar si deputatii PSD au ajuns la concluzia ca asta trebuie sa stabilim. Dar nu s-a ajuns la nicio concluzie! Cei care trebuie sa rezolve problema spun ca "o vom deschide cand o vom deschide"!Si din pacate - chiar daca a ajuns sa sune ca un cliseu - singurii care au de suferit de pe urma acestei situatii sunt cetatenii. Ei au platit pentru autostrada asta. Tot ei vor continua sa plateasca pentru ea (pentru ca, in situatia data, Comsa va avea castig de cauza la curtile arbitrale in fata CNAIR) . Si cu toate astea, cetatenii tot nu pot circula pe autostrada la care platesc atat", a explicat pentrudeputatul Catalin Drula (USR).In repetate randuri, Asociatia Pro Infrastructura (API) a explicat de ce Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva trebuie deschis urgent, in loc sa fie tinut pe post de piesa de muzeu.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca fisura - chiar si in afara zonei circulabile - pune mari probleme de siguranta pentru soferii care ar circula prin zona, daca autostrada s-ar inaugura acum."Fisura e in zona 57+100. Pe autostrada se intra - pe bretea (strada ingusta - n.red.) la cateva sute de metri distanta de portiunea fisurata. Si atunci o sa intrebati: care e problema?Ei bine, terasamentul fisurat din zona prin care nu se circula are exact aceleasi caracteristici ca terasamentul din zona prin care se va circula. Si va reamintesc ca si acest terasament din zona circulabila a avut probleme in 2017. S-a fisurat, a cazut si a fost nevoie de reparatii. Deci e nevoie de o expertiza, ca sa vedem cum stau lucrurile acolo, pe intregul segment de drum.In plus, daca incepe sa cada calea de rulare de la kilometrul 57+100, va fi afectata si stabilitatea bretelei din zona respectiva.In plus, nu asa se pune problema, ca s-a fisurat pe unde se circula sau pe unde nu se circula inca. Eu nu platesc autostrada pe bucata. Daca vrei bani pe autostrada, o dai pe toata, la parametrii din contract", a declarat Alin Serbanescu.a solicitat un punct de vedere cu privire la aceste aspecte si din partea Comsa Corporation. Daca societatea ne va raspunde, va vom tine la curent.Intrebarea este: cu sau fara defecte, cand va fi soseaua inaugurata? In repetate randuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a promis ca aceasta autostrada se va deschide, dar nu s-a tinut de cuvant.Purtatorul de cuvant al CNAIR sustine ca pentru moment nici nu se pune problema sa circulam pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva., a mai declarat Alin Serbanescu.Intrebarea este: au dreptate cei care spun ca soseaua trebuie inaugurata imediat sau cei care sustin ca ea ar trebui reparata? De fapt, romanilor nici nu prea le pasa cine are dreptate. Tot ce stiu este ca, daca trec prin zona, in loc sa circule pe autostrada intre Ilia si Cosevita, vor fi nevoiti multa vreme de acum incolo sa isi riste viata pe DN7 si DN68A, ambele drumuri foarte periculoase si pe care se petrec frecvent accidente rutiere.