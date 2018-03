Cei 350 km de autostrada promisi de premierul Viorica Dancila vor fi cel mult 253 km

Pe Sebes-Turda, amanarile se tin lant de multa vreme

Lucrarile la Autostrada Lugoj-Deva se vor termina cel mai devreme in 2021

Alte lucrari care risca sa inregistreze intarzieri serioase

Daca se va construi in ritmul de pana acum, insa, ar fi o adevarata minune sa se finalizeze fie si jumatate din lucrarile promise.Premierul Viorica Dancila a promis, la finele lunii februarie, ca in 2018 vor fi gata 60 de kilometri de autostrada, iar pana la finele lui 2020 se vor finaliza alti 290 km. Per total, 350 km de autostrada ar urma sa fie dati in folosinta, in urmatorii trei ani, in tara noastra, sustinea Dancila.La randul sau, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a precizat ca, "fara a spune daca este vorba de 350, de 320, de 370 de km de autostrada, aceasta cifra constituie un obiectiv" pe care il considera realist si realizabil.Datele pe care CNAIR le-a facut publice la solicitareaii contrazic, insa, pe guvernanti. Potrivit estimarilor institutiei, lungimea sectoarelor de autostrada care urmeaza sa fie finalizate pana in anul 2020 nu va ajunge la 350 km, asa cum au declarata acestia."Pana in anul 2020 CNAIR S.A. estimeaza ca vor fi finalizati 253,42 km de autostrada si 8,4 km de drum de legatura, in plus fata de cei deja aflati in exploatare", se arata intr-un raspuns furnizat de CNAIR la solicitarea Ziare.com.Insa, inainte sa ne facem sperante, daca ne uitam la ritmul in care s-a lucrat pana acum, am putea sa consideram chiar si aceste estimari utopice. In plus, in acest moment, la constructia tuturor autostrazilor sunt probleme. In consecinta, sansele sa vedem ceva mai multe lucrari finalizate in perioada urmatoare par sa fie foarte mici.CNAIR estimeaza ca, pana in 2020, se vor finaliza lucrarile incepute inca din 2014 la toate cele patru loturi ale autostrazii Sebes-Turda. Realitatea din teren este, insa, mai putin incurajatoare decat estimarea institutiei., lung de 17 km, este in prezent realizat doar in proportie de 40%, desi la el se lucreaza deja de 3 ani. La, intins pe 24,25 km, lucrarile incepute tot in urma cu 3 ani sunt realizate abia in proportie de 44,49%. In plus, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, acestea s-ar putea suspenda in conditiile in care unul dintre constructori, SC Euro Construct Trading SRL, a intrat in insolventa.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca sezonul de lucrari la autostrazi se deschide abia pe 1 aprilie si ca SC Euro Construct Trading SRL nu a anuntat ca ar renunta la lucrari.Cu toate acestea, spune Serbanescu, CNAIR urmareste cu atentie situatia de pe santier. Am incercat sa luam legatura telefonic cu reprezentantii Euro Construct Trading SRL, pentru a afla mai multe detalii. Fara succes, insa.Lucrarile laale autostrazii ar fi trebuit sa fie deja receptionate pe 9 ianuarie, respectiv 15 februarie si deschise circulatiei. La momentele respective, CNAIR a informat, insa, ca lucrarile pe cei aproape 30 km de sosea sunt neconforme si trebuie remediate. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca receptia acestor doua loturi va avea loc , cel mai devreme, in luna mai a acestui an.Inceputa in 2013, constructia autostrazii Lugoj-Deva a fost incetinita mai intai din cauza ca lucrarile riscau sa afecteze o pestera cu lilieci, iar mai apoi un cimitir. La inceputul acestui an, CNAIR a anuntat ca finalizarea Lotului 2 al autostrazii, programata pentru 2020, va intarzia un an, in conditiile in care se impune realizarea de noi lucrari.Mai exact, urma sa se sape un nou tunel, iar pentru alegerea unui constructor care sa se ocupe de lucrare trebuia facuta inca o licitatie. Iar o astfel de procedura dureaza.La acest moment, lucrarile la autostrada sunt realizate in proportie de: 95,8% (pe lotul 1), 79,8% (pe Lotul 2) si 72,2% (pe lotul 3). Cand se vor finaliza ramane de vazut.CNAIR estimeaza ca in iunie ar urma sa fie gata un sector de 3,6 km dinDaca lucrarile se vor finaliza intr-adevar in urmatoarele trei luni ramane sa vedem. Tot ce stim acum este ca ele sunt realizate doar in proportie de 69,35% si ca unul dintre constructori este SC Euro Construct Trading SRL, societatea care lucreaza si la Sebes-Turda si care tocmai a intrat in insolventa.Nimeni nu s-ar mira daca s-ar inregistra noi intarzieri si la constructiacare ar trebui sa fie gata in 2020. Studiul de fezabilitate pentru acest drum s-a intocmit in 2006 si tot cam atunci ar fi trebuit sa inceapa si lucrarile la autostrada. Acestea nu pot incepe insa nici astazi, dupa 12 ani, din cauza ca in comuna Cristian, chiar in calea viitoarei autostrazi, s-a construit un cartier de vile.Primarul comunei, Gigu Cojocaru, sustine ca a dat autorizatii de constructie legal si ca de vina pentru confuzie e statul. In replica, CNAIR sustine ca autostrada nu poate fi deviata si ca primaria ar trebui sa rezolve problema si sa elibereze terenul.Cel mai probabil se va intarzia si cu lucrarile laTeoretic, acestea ar urma sa fie finalizate in cursul acestui an, cu toate ca momentan lotul 1 este realizat doar in proportie de 46%, iar lotul 2, in proportie de 23,8%.Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, lucrarile au fost intarziate cu cel putin un an de faptul ca statul nu obtinuse un aviz de mediu care sa le permita constructorilor sa lucreze.Acestea sunt doar cateva dintre problemele inregistrate la constructia autostrazilor din Romania. In realitate, aproape peste tot unde se construieste, apar situatii neprevazute care intarzie lucrarile. Iar, in aceste conditii, e greu de inteles pe ce se bazeaza Guvernul atunci cand promite ca ii vor fi suficienti urmatorii trei ani pentru a construi 350 km de autostrada, aproape jumatate din cat s-a dat vreodata in folosinta in tara noastra.