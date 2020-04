Centura orasului Sfantu Gheorghe ar putea costa peste 355 de milioane de lei

Ziare.

"Municipiul Sfantu Gheorghe este tranzitat de drumurile nationale DN 12 (E 578), DN 13E si de drumurile judetene DJ 112 si DJ 121B. ČŠn aceste conditii, traficul greu, traficul de tranzit si cel local afecteaza viteza de circulatie cu care se deplaseaza autovehiculele in interiorul orasului, iar congestia traficului apare pe durata unor intervale orare din ce in ce mai lungi, in acelasi timp ingreunandu-se si accesele din strazile laterale, fapt ce conduce si la cresterea gradului de noxe si zgomot in interiorul municipiului.Oportunitatea realizarii variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe a fost identificata in cadrul analizei si studiilor prealabile fiind inclusa in Master Planul General de Transport", arata Nota de fundamentare a proiectului de HG.Suprafata totala ocupata este estimata la 50,67 ha, din care necesar de expropriat estimat la 48,71 ha.", se mai arata in proiect.In faza de implementare a proiectului se estimeaza ca vor fi angajate aproximativ 180 de persoane."Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii", arata documentul.A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 1/14 octombrie 2019 emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna in care se specifica planurile de monitorizare si masurile de protectie pe timpul executiei si exploatarii. Proiectul a fost supus consultarilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, fiind emis avizul nr. 7/23 martie 2020.