Cine e de vina ca in Romania se construiesc autostrazile cu viteza melcului: Statul da vina pe privati. Chiar asa sa fie?

Intr-un interviu acordat Agerpres , Lucian Sova a spus ca drumarii primesc la fel de multi bani pentru autostrazile construite in Romania ca si pentru cele pe care le fac in strainatate.Cu toate astea, la noi ar lucra mai prost."Este clar ca la alte contracte clauzele vor trebui sa fie mult mai consistent puse si in primul rand legat de ceea ce-si asuma antreprenorii, pentru ca antreprenorii, daca ne uitam la caietele de sarcini si la ofertele pe care le-au facut la eligibilitate, la capacitate tehnica, ei si-au pus acolo cifrele lor de afaceri pe plan european, utilajele pe care probabil le au pe unde le au prin Europa, iar in Romania nu au venit cu nimic.S-au dus, nici macar la subantreprenori de cele mai multe ori, ci direct la prestatori, niste companii mici, cu capabilitati reduse, fluide si ca business: acum sunt, acum nu sunt.Trebuie introduse conditionalitati legate de prezentarea parcului de utilaje, ca asta poti proba, nu mai vorbesc si de contractele de munca, iar la semnarea contractului sa vad ca ai aceste lucruri. Despre acestea am vorbit cu cei de la Compania de Drumuri si vom introduce aceste conditionalitati. (...) Ca vedem de zeci de ani ca nu prea sunt utilaje spectaculoase aduse de marii antreprenori din tarile unde au mai creat constructii prestigioase si tot cu o resursa tehnologica si umana locala care, sigur, isi are limitele ei, avand in vedere ca este si subfinantata, pentru ca este prizoniera subcontractelor pe care le incheie antreprenorii.Noi punem - zicem: 'Vrem calitate!' - si punem conditii grele de eligibilitate, castiga doar cativa si se califica doar cativa si acei cativa dupa aceea fac legea in piata constructiilor, iar antreprenorii romani stau si se uita si nu pot sa sparga acest capac de gheata", sustine ministrul Transporturilor.Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, spune ca institutia face tot ce poate si ca cetatenii ar trebui sa inteleaga ca vina pentru ritmul lent in care se fac autostrazile le apartine constructorilor."Tot ce s-a dat in lucru pana anul trecut s-a facut in baza contractelor de tip FIDIC (create de francezi si recomandate de Banca Mondiala si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - n.red.) . Acestea par facute pentru tarile africane. Ii dau constructorului toate drepturile, insa statului nu-i ofera instrumente functionale pentru a-l trage pe aceasta la raspundere, in cazul in care lucreaza prost sau intarzie sa predea lucrarea din tot soiul de motive puerile.In 2017, noi am dat Ordinul 600, care le impunea constructorilor obligatii mult mai serioase. Din pacate, constructorii au facut lobby intens, asa-zisa societate civila s-a inflamat, s-a mai implicat si politicul. Si uite asa s-a renuntat la ordinul respectiv.Iar asta inseamna ca se va lucra pe noul contract national (aprobat prin HH 1/2018 - n.red.) . Din cate am inteles de la cei care l-au analizat, acesta e destul de lax si nu impune prea multe obligatii constructorilor. Dar inca nu l-am vazut la lucru. Ramane sa vedem cum va functiona", a spus Alin Serbanescu pentruAcesta considera ca cetatenii n-ar trebui sa oblige CNAIR sa se descurce cu ce are, ci, mai degraba, ar trebui sa faca presiuni asupra constructorilor sa isi faca treaba."Sa luam exemplul protestului care a avut loc la Moara Vlasiei . Cetatenii voiau sa forteze mana CNAIR sa inaugureze o portiune de lot de autostrada care inca nu e finalizat de constructor. Or, inaugurarea, in aceste conditii, ar fi impotriva legii. Ma gandesc ca nu e deloc productiv ca cetatenii sa puna presiune pe noi, cerandu-ne sa incalcam legea.Institutia e si ea parte din societate. Iar pana cand nu vom lupta cu totii, ca societate, ca drepturile sa ne fie respectate in conditiile legii, n-avem sanse sa reusim", a conchis Alin Serbanescu.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, a declarat pentruca, intr-adevar, constructorii au partea lor de vina in intarzierea lucrarilor. Problema este ca vina statului, in cele mai multe cazuri, este de vreo patru ori mai mare."Noi am descoperit ca, intr-adevar, si constructorii au o vina pentru intarzierea constructiei autostrazilor din Romania. Unii, din cauza ca fac treaba de proasta calitate, care apoi trebuie remediata. Altii, din cauza ca depasesc termene. Ba, uneori, constructorii ajung sa se conteste intre ei doar de dragul contestatiei, blocheaza atribuiri si amana data la care romanii s-ar putea bucura de un drum nou.Per total, insa, doar circa 20% din vina pentru faptul ca drumurile de la noi se fac atat de incet le apartine privatilor. Restul de 80% din vina ii revine statului dintr-o multime de motive. De la faptul ca pune incompetenti sa se ocupe de acest domeniu, pana la faptul ca nu rezolva problemele de birocratie, cum ar fi, sa spunem, eliberarea de avize de mediu. Sau ca nu plateste la timp.Dar, bineinteles, multi oameni de la stat s-au obisnuit sa dea vina mereu pe altii. Ei nu sunt niciodata de vina. Mereu, mereu e altcineva rasponsabil pentru esecuri si amanari", a declarat pentruIonut Ciurea.Ce-i drept, Ministerul Transporturilor pare sa faca lucrurile pe bajbaite, in lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a retelei nationale de drumuri. Spre exemplu, dupa preluarea mandatului, premierul Viorica Dancila a promis ca pana in 2020 se vor inaugura, in Romania, 350 de kilometri de autostrada.Ulterior, la solicitarea, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat ca, de fapt, s-ar putea construi cel mult 253 de kilometri , in acest orizont de timp.O alta problema a statului este ca niciodata n-a reusit sa respecte termenele pe care singur le-a impus. Spre exemplu, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta ca si-a facut un scop din a inaugura, in luna mai, loturile 3 si 4 din Autostrada Sebes-Turda, care ar fi trebuit deschise circulatiei inca din 2016.Din pacate, asa ceva nu s-a intamplat nici pana astazi, CNAIR anunta ca abia in aceste zile au loc noi teste ale calitatii lucrarilor pe autostrada. In acest ritm, nici nu e de mirare ca, dupa Revolutie, tara noastra n-a reusit sa dea in folosinta, in medie, decat cativa kilometri de autostrada anual...