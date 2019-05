Circulatia in zona statiilor de metrou din Drumul Taberei se redeschide, cu intarziere de 4 ani (Foto)

Stadiul lucrarilor de suprafata la statia Raul Doamnei - Foto: Asociatia Metrou Usor

Stadiul lucrarilor de suprafata la statia Favorit - Foto: Asociatia Metrou Usor

Stadiul lucrarilor de suprafata la statia Brancusi. Sursa foto: Asociatia Metrou Usor

Constructia primei jumatati a Magistralei 5 de metrou a presupus - pe langa santierele deschise in subteran - o multime de lucrari de suprafata, pentru constructia cailor de acces in statii.Aceste lucrari de suprafata au inceput in anii 2011-2012 si au trenat. Pentru bucurestenii care locuiesc in zona viitoarelor statii de metrou, santierele au reprezentat, in permanenta, surse de disconfort si de nemultumire.In anii din urma, cand lucrarile la Magistrala 5 s-au blocat, multi dintre bucuresteni si-au pierdut speranta ca vor mai circula cu metroul pana in Drumul Taberei sau ca santierele de suprafata se vor mai inchide vreodata, permitand reluarea traficului rutier in conditii normale, in cartier.Abia in urma cu cateva luni, cu mare intarziere, doua decizii ale instantei din noiembrie 2018 si aprilie 2019 au deblocat lucrarile la Magistrala 5.Drept urmare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, constructia metroului spre Drumul Taberei ar urma sa fie finalizata in acest an. Specialistii Asociatiei Pro Infrastructura consultati denu sunt la fel de optimisti si atrag atentia asupra faptului ca orice intarziere minora a proiectului va amana pana in 2020 deschiderea circulatiei pe magistrala care ar fi trebuit sa fie gata inca de acum 4 ani....Una peste alta, cert este ca se lucreaza la finalizarea metroului Drumul Taberei.In context, Metrorex informeaza ca se pune accent si pe finalizarea lucrarile de suprafata, asa ca unele dintre santierele statiilor urmeaza sa fie inchise curand. Iar asta inseamna ca, in zonele respective, traficul rutier se va putea relua, in zona, in conditii normale, fara devieri cauzate de santiere.Iata - potrivit unui raspuns formulat de Metreorex SA la solicitarea Asociatiei Metrou Usor - care vor fi primele santiere de statii care vor fi finalizate, permitand normalizarea traficului rutier:- Statia Eroilor (Bd. Eroii Sanitari)- Statia Brancusi- Stratia Raul Doamnei- Statia FavoritPotrivit Metrorex, termenele de deschidere a circulatiei se bazeaza pe estimarile constructorului (o asociere codusa de societatea Astaldi - n.red.) . Cu alte cuvinte, exista si posibilitatea unor noi intarzieri.Cand, in sfarsit, va fi gata, prima jumatate a Magistralei 5 de metrou va o lungime de 6,8 kilometri si zece statii: Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2.Ulterior, ar urma sa se construiasca o noua portiune a Magistralei 5, pana in Pantelimon.