CNAIR a cheltuit un miliard de euro in 2019. Cati km de autostrada a deschis

Ziare.

com

In primele zece luni compania a avut un buget consolidat de 3,5 miliarde de lei (aproximativ 733 milioane de euro), suma mai mare cu 35% fata de 2018. Ziarul Financiar noteaza ca anul trecut cheltuielile totale au fost de 3,8 miliarde de lei si ca la o rata de crestere de 35% in 2019 cheltuielile vor ajunge la 5,1 miliarde de lei, adica peste un miliard de euro.In luna august a fost dat in folosinta lotul 4 al autostrazii Lugoj - Deva ce cuprinde sectorul de 22 de kilometri dintre localitatile Soimus si Ilia din judetul Hunedoara. Pe 23 decembrie a fost dat in folosinta si lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, cu o lungime de 21 de kilometri. Aici s-au impus restrictii de viteza si tonaj. Viteza maxima permisa este 80 km/ora, iar tonajul nu poate depasi 7,5 tone.Acum, in Romania exista 850 de kilometri de autostrada. Conform unor surse din CNAIR ar mai fi finalizati 12 kilometri la centura orasului Bacau, parte a Autostrazii Moldovei, dar inca nu sunt dati in folosinta.