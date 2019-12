CNAIR a platit 115.000 de lei ca sa se plimbe ministrul cu elicopterul: "De ce e de interes? Au fost pentru romani, nu pentru Cuc!"

Cand si unde a zburat Cuc pe banii CNAIR?

Cuc: De ce e de interes? Au fost pentru romani, nu pentru Cuc

Razvan Cuc, fostul ministru social-democrat al Transporturilor - Foto: Andreea Alexandru/Mediafax.ro/Hepta.ro

Pro Infrastructura: Pentru urgente, elicopterul e justificat. Dar care au fost urgentele?

Drona pe care CNAIR anunta inca de acum 2 ani ca si-a cumparat-o - Foto: captura video Facebook/CNAIR

va spune astazi, pe larg, pe unde a calatorit Cuc cu acele aeronave, cat au costat zborurile respective, dar si cu ce s-au ales romanii, de pe urma lor.Inca de la inceputul celui de-al doilea mandat de ministru al Transporturilor, Razvan Cuc a inceput sa se deplaseze pe diverse santiere din tara, sustinand ca astfel ii tine din scurt pe constructori.Catre unele dintre santiere, Cuc s-a deplasat cu masina. Catre altele, insa, a fost dus cu elicopterul inchiriat si platit de CNAIR.La finele saptamanii trecute, chiar compania a transmis, la solicitarea, ca in 2019 a inchiriat de 3 ori elicopter "la solicitarea ministrului Transporturilor" si "avand in vedere necesitatea efectuarii unor verificari inopinate".De fiecare data - anunta CNAIR - s-a inchiriat cate un elicopter de tip EC 120 (produs de Airbus) de la una si aceeasi companie: Dasson Helicopters SRL.Potrivit datelor de pe site-ul acestei societati, tipul de elicopter cu care a zburat Razvan Cuc atinge o viteza de croaziera de 223 de kilometri pe ora si poate transporta 3-4 pasageri.Din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP) al CNAIR, reiese ca primul elicopter a fost inchiriat pe data de 18.03.2019, contra sumei de 42.191 de lei.Potrivit CNAIR, respectiva aerovana i-a transportat pe Razvan Cuc si fostul director general al CNAIR, Narcis Neaga, pe ruta Bucuresti-Bacau (unde UMB lucreaza la Centura Bacaului) si retur.Pe 5 august, un elicopter i-a dus din nou pe Razvan Cuc si pe directorul general al CNAIR (de aceasta data Sorin Scarlat) pe aceeasi ruta. Deci tot la centura Bacaului. Doar ca de aceasta data zborul a costat ceva mai putin: 36.335 de lei.Peste inca o saptamana, adica pe 12 august, Razvan Cuc a plecat din nou intr-un zbor cu elicopterul platit de CNAIR pe ruta Bucuresti-Deva-Sibiu (unde se lucra la Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva) si retur. Pentru acest zbor, CNAIR a platit 36.477 de lei.In cursul acestui zbor, insa, Razvan Cuc n-a mai fost insotit de directorul CNAIR, Sorin Scarlat.a cerut in scris informatii de la CNAIR cu privire la indentitatea celor care l-au insotit pe Cuc in timpul acestui zbor. Din pacate, Compania a evitat sa ofere detalii.Potrivit CNAIR, Ionut Masala - actualmente membru in Consiliul de Administratie (CA) al CNAIR - figureaza ca beneficiar al zborurilor doar pentru ca era director economic al CNAIR, nu pentru ca ar fi zburat efectiv cu elicopterul.Una peste alta, un lucru e cert: CNAIR a platit putin peste 115.000 de lei pentru cele 3 zboruri cu elicopterul. De ce a fost nevoie de asa ceva? Iata ce spune fostul ministru al Transporturilor.Contactat telefonic de, deputatul Razvan Cuc a incercat, initial, sa ne directioneze catre cabinetul sau parlamentar din Giurgiu. In cele din urma, insa, a acceptat sa raspunda la cateva intrebari.Inainte de toate, Cuc a sustinut ca nu a solicitat CNAIR sa fie transport cu elicopterul. Ba dimpotriva - a spus fostul ministru al Transporturilor - CNAIR a fost cea care i-a propus sa calatoresca pe calea aerului."Ca eu i-am pus (sa inchirieze elicoptere - n.red.)... Hai sa fim seriosi! Nu puteam eu sa le solicit! Daca nu ma insel, au fost doua deplasari.... ", a precizat Razvan Cuc.I-am aminitit fostului ministru al Transporturilor ca au fost, de fapt, 3 deplasari cu elicopterul."... chiar nu stiu, ca nu am... Stiu ca una dintre probleme a fost vizavi de Centura Bacaului, unde au aparut - dupa ce am facut inaugurarea lucrarilor pe 15 martie - informatii mincinoase in presa promovate de oameni care nu se pot numi jurnalisti ca au disparut utilajele de pe santier. Eu vineri am facut inaugurarea si luni au aparut aceste informatii.Si atunci am efectuat o vizita, daca nu ma insel, pe santier inopinat la ora 15:00 sau 16:00. Nu aveam alta cale sa ajung acolo decat sa combat minciunile aparute in presa. Si atunci stiu ca era director domnul Neaga, care mi-a spus ca cea mai rapida solutie ar fi fost sa inchirieze... Dar nu le-am impus eu sa inchirieze elicopter la niciunul", a precizat Razvan Cuc.Cu alte cuvinte, din intelegerea noastra, ministrul s-a dus la Bacau ca sa se convinga ca utilajele sunt acolo si sa le arate acest lucru si altora. Adica sa dezminta niste stiri mincinoase. Iar pentru asta, CNAIR a platit 42.191 de lei!Despre a doua deplasare pe centura Bacaului, Razvan Cuc a evitat sa dea detalii."Orice deplasare care s-a facut s-a facut in interes de serviciu, pentru Romania si infrastructura din Romania. Nu pentru mine personal.Nu inteleg care este importanta. Le-am facut (deplasarile - n.red.) pe obiective de infrastructura. Nu pentru mine personal, Cuc, sa ma plimb. Dar presupun ca oricum, orice v-as spune, veti da o tenta negativa. Ca asta face rating.Eu am fost pe santiere. Ei le-au inchiriat pentru ca au spus ca e mai rapid ca este asa. Nu m-am dus sa ma plimb, ci ca sa rezolv probleme de infrastructrua pentru romani, nu pentru Cuc...".Intrebat decare a fost ratiunea pentru care s-a deplasat cu elicopterul pe santierele Loturilor 3-4 de pe Autostrada Lugoj-Deva, chiar in preajma datei de receptie, Razvan Cuc a raspuns:"La Lugoj-Deva erau probleme cu spaniolii care pusesera presiune... Ca daca nu le acceptam conditiile nu dau autostrada la CNAIR si alte mizerii....Sunt situatii care trebuie dezamorsate pe moment, nu poti astepta...", a mai spus Razvan Cuc.Problema este ca, in ceea ce priveste Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva - in ciuda deplasarii cu elicopterul a lui Razvan Cuc - problemele nu s-au rezolvat.Lotul 4 s-a inaugurat pe 14 august - cu o intarziere de peste 3 ani - asa cum era programat. Lotul 3, care trebuia inaugurat tot atunci, a ramas pana astazi muzeu. In plus, CNAIR a reziliat contractul cu spaniolii de la Comsa si nici pana azi nu stie cine si cand va finaliza lucrarile.In aceste conditii, e greu de inteles la ce le-a folosit romanilor ca Razvan Cuc a zburat pana acolo cu elicopeterul, iar CNAIR a platit factura de 36.477 de lei!L-am intrebat si pe directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructrura (API), Ionut Ciurea, daca se justifica deplasarea ministrului cu elicopterul, pe santierele din tara."S-ar justifica, in situatii de criza. Atunci cand - Doamne fereste! - are loc un cataclism sau atunci cand a aparut pe santier o situatie de criza, care sa necesite prezenta ministrului acolo, da!Dar pentru verificari inopinate, nu inteleg de ce ar fi nevoie de astfel de transport. Oricum, in general, aceste verificari nu dau mari rezultate. A fost ministrul pe santiere, a rupt contracte... La ce a ajutat? S-au facut exproprierile mai repede? S-a lucrat mai bine pe undeva ca urmare a acestor controale? Noi n-am constatat asa ceva!Oricum, CNAIR isi plateste consultanti, care sunt zilnic pe santier si care ar trebui sa ii spuna - ca pentru asta iau bani! - ce se intampla acolo.Exista si drone cu care se poate monitoriza santierul din aer. Iar CNAIR are astfel de dotari!", a spus Ionut Ciurea.In context,a intrebat CNAIR cate drone are si daca nu cumva "verificarile inopinate" puteau fi facute cu aceste dotari, la preturi mai mici decat cele ale unei calatorii cu elicopterul. Prefacandu-se ca nu intelege intrebarea, compania ne-a raspuns ca are in dotare o singura drona, produsa de chinezi si care a costat 2.399 de lei.Ce a evitat sa mentioneze compania a fost ca, de fapt, structuri din componetna sa au si drone mult mai performante, pe care le pot folosi si pentru a vedea daca utilajele mai sunt sau nu pe un santier, dar si pentru a examina evolutia lucrarilor. De altfel, chiar CNAIR anunta, inca din 2017, pe retelele de socializare, ca si-a luat astfel de dotari performante:In aceste conditii, e greu de inteles de ce s-a impus transportul ministrului Cuc cu avionul, pe diverse santiere, care puteau oricum fi monitorizate si cu cheltuieli mai mici. Una peste alta, un lucru e cert: nimeni nu poate dovedi ca deplasarile au fost intr-adevar necesare si ca romanii au avut ceva de castigat de pe urma lor.