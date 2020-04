CNAIR a prezentat in videoconferinta stadiul lucrarilor de infrastructura rutiera (Video)

Ziare.

Analiza s-a facut in cadrul unei videoconferinte la care au participat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si directorul general al CNAIR, Mariana Ionita, alaturi de antreprenorii generali, consultantii si directorii directiilor regionale de drumuri si poduri."In cadrul intalnirii a fost analizat stadiul fiecarui proiect in parte, punandu-se accent pe necesitatea intensificarii activitatii pe santiere, mai ales dupa sarbatorile pascale, cu respectarea masurilor prevazute de ordonantele militare pentru protejarea angajatilor", informeaza CNAIR "Am identificat problemele existente si doresc ca in parteneriat cu antreprenorii si celelalte autoritati sa gasim solutiile optime de rezolvare, astfel incat sa fie respectate termenele asumate. Vreau sa-i asigur pe constructori ca au tot sprijinul meu", a declarat sefa CNAIR.