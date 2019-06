CNAIR ar putea inaugura, in acest an, mai putin de un sfert din autostrazile promise (Foto&Video)

In iulie si august ar trebui inaugurati 43 de kilometri din Autostrada Lugoj-Deva

De fapt, la inceputul lui 2019, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, anunta ca in acest an s-ar putea inaugura cel mult 118 kilometri de autostrada.Dar pentru ca se apropia campania electorala dinaintea alegerilor europarlamentare, dupa numai cateva zile, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE), a promis ca, de fapt, in tara noastra se vor construi, in acest an, nu 118, ci 180 de km de autostrada! Peste noapte, cei mai multi dintre politicienii din coalitia PSD-ALDE au inceput sa sustina declaratia lui Tariceanu.Initial, CNAIR a precizat pentruca a luat act de respectivele declaratii ale politicienilor, dar ca nu detine suficiente informatii pentru a se si pronunta asupra lor. Ulterior, insa, oficiali ai institutiei au sustinut ca noul obiectiv este, intr-adevar, finalizarea a 180 de kilometri de autostrada in 2019.Problema este ca promisiunile respective nu s-au bazat pe o evaluare riguroasa a situatiei din teren, ci au fost pur electorale. Asa se face ca - desi a trecut deja jumatate din acest an - CNAIR n-a inaugurat inca niciun metru din autostrazile promise. Iar la cum stau lucrurile pe santiere, risca sa nu reuseasca sa dea in folosinta nici macar un sfert din ce a promis!O serie de materiale realizate de Asociatia Pro Infrastructura (API) arata ca 43 de kilometri din A1 (pe tronsonul Lugoj-Deva) ar putea fi inaugurati chiar in lunile care urmeaza.Primul capat de autostrada pe care s-ar putea deschide circulatia - la finalul lunii iulie - este Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, lung de 21 de kilometri, dintre Cosevita la Ilia.Pe acest lot,, transmite Asociatia Pro Infrastructura.Tot pana la finele verii ar trebui inaugurata si portiunea invecinata de drum, adica Lotul 4 al Autostrazii Lugoj - Deva, lung de 22 de kilometri, dintre Ilia si Soimus., transmite Asociatia Pro Infrastructura (API).Constructia acestui lot de autostrada - realizat de UMB Spedition - a ridicat numeroase probleme, de la necesitarea mutarii unor lilieci, pana la alunecari repetate de teren de pe dealul Soimus. Dar una peste alta, obstacolele majore au fost depasite, iar autostrada este aproape gata.Directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat pentruca e important ca traficul pe aceste portiuni de autostrada sa fie deschis cat mai repede., a declarat Ionut Ciurea.In teorie, pana la finele acestui an, s-ar mai putea inaugura si un lot de 17,9 kilometri dintre Iernut si Chetani al Autostrazii A3. In realitate, insa, deschiderea traficului pe aceasta portiune de sosea de mare viteza ar mai putea dura mult si bine., a mai spus Ionut Ciurea.Si mai mici sunt sansele sa se dea in folosinta, in acest an, o parte din lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda.Era clar ca vor aparea probleme aici. Dupa ani de zile de lucru pe acest santier, constructorul - Impresa Pizzarotii - a descoperit, culmea, de curand, pe traseul arterei de acces dinspre autostrada si centura orasului Alba Iulia o groapa de gunoi.Tocmai de aceea, noi le-am cerut atat autoritatilor, cat si constructorului sa se concentreze pe segmentul de 8 kilometri, a carui deschidere ar fi de mare folos. Din pacate, noi am zis, noi am auzit!", a mai spus Ionut Ciurea.Cu alte cuvinte - in locul celor 180 de km de autostrada promisi - autoritatile ar putea inaugura in acest an doar intre 43 si 68 de kilometri de autostrada.Din pacate, faptul ca autoritatile promit multe si fac putine n-ar trebui sa mai fie o surpriza pentru nimeni. Doar si in 2018 - desi a promis ca va face 100 de kilometri de autostrada - CNAIR a dat in folosinta doar 60 de kilometri