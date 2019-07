CNAIR are un nou director general. Iata cine i-a luat locul lui Narcis Neaga

Ziare.

Sorin Scarlat are 38 de ani, este inginer, absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri din Bucuresti. In prezent este si doctorand.A coordonat mai multe proiecte de constructii de drumuri de mare viteza in mediul privat. Potrivit CV-ului sau, a coordonat un santier de autostrada pe care au lucrat 600 de persoane.A lucrat la Compania de Drumuri intre anii 2008 si 2011 si apoi din nou, incepand din 2016. In perioada februarie 2017 - mai 2018 a fost director adjunct la Directia de Dezvoltare Autostrazi si Drumuri Expres din cadrul CNAIR, iar ulterior a indeplinit functia de director adjunct la Directia Generala de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere.Este vorbitor de engleza si italiana.Potrivit declaratiei de avere, noul director al CNAIR are un apartament, o masina cumparata in 2018, trei terenuri intravilane (dintre care doua de dimensiuni reduse) si obiecte de valoare in functie de 67.000 de lei. De asemenea, are in conturi aproape 38.000 de lei si doua credite care insumeaza aproape 60.000 de euro.Salariul anual al noului director al CNAIR a fost, pana acum, de 141.189 lei.Sorin Scarlat a ajuns director al CNAIR dupa ce Viorica Dancila a cerut demiterea fostului sef al institutiei, Naris Neaga, pe care l-a acuzat pentru toate insuccesele guvernarii PSD-ALDE in materie de infrastructura rutiera. Marti, pe 9 iulie, Neaga a demisionat