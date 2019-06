CNAIR continua sa-i dea lui Bogdan Chireac zeci de mii de euro din bani publici pentru promovare si campanii media

Prin cumparare directa, CNAIR cumpara de la DC News servicii de "promovarea si maximizarea vizibilitatii"

Inca din decembrie 2018, CNAIR se angajase, prin contract, sa-i plateasca Trustului DC News suma de 43.000 de lei in schimbul intocmirii unei strategii de comunicare si a difuzarii unor materiale de promovare.Aceasta achizitie - pe care compania nu s-a grabit sa o faca publica - ridica numeroase semne de intrebare. Printre ele: de ce ar avea nevoie de reclama tocmai CNAIR, al carei scop este sa construiasca, sa repare si sa intretina sosele? In plus, cum avea sa-i foloseasca aceasta reclama romanului simplu, obligat in continuare sa astepte cu anii deschiderea unui capat de autostrada sau a unui segment de drum national?Nu in ultimul rand, era de aflat in baza caror criterii a ales CNAIR sa incredinteze contractul, fara licitatie, Trustului de presa DC News.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat anterior - la solicitarea Ziare.com - ca DC News a fost ales pentru ca este. In plus, sustinea Serbanescu, banii nu urmau sa fie dati pe reclame, ci pe corecta informare a publicului., a declarat la acel moment Alin Sebanescu pentruAcesta a spus ca nu va pune la dispozitia presei strategia de comunicare pe care DC News a intocmit-o pentru CNAIR, cu toate ca realizarea acesteia fusese platita din bani publici. Motivul: Serbanescu sustinea ca, daca ar avea acces la continutul strategiei, aceia care denigreaza CNAIR ar putea-o contracara si ar transforma intregul demers intr-unul inutil.Daca strategia respectiva a fost sau nu eficienta, n-am putea spune. Ceea ce stim sigur este ca - pentru a o scoate la capat - CNAIR va cheltui mult mai mult de 43.000 de lei.Spre exemplu, pe 23 mai, pe SEAP au aparut informatii despre alta procedura prin intermediul careia CNAIR a cumparat direct de la Trustul de presa DC News, fara vreo licitatie, servicii de promovare si articole pentru campanii de informare.Mai exact, CNAIR a cumparat de la DC News , in valoare de 72.000 lei (15.118,11 EUR).Potrivit procedurii, scopul achizitiei - care a durat mai putin de o ora - a fost, prin transmiterea integrala de catre Trustul DC News a unui eveniment, in cadrul caruia institutia sa fie prezentata ca, prin mai multor tipuri de materiale publicitare. De asemenea, CNAIR urma sa beneficieze si de alte materiale publicitare.Potrivit purtatorului de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, evenimentul a avut deja loc pe 12 iunie. Asa cumv-a relatat la acea vreme, a fost vorba despre un fel de conferinta de presa in care mai multi ministri din Guvernul Dancila si sefii diverselor institutii din subordinea ministerelor si-au prezentat bilanturile de activitate si au promis diverse.Recent, CNAIR a decis sa continue strategia de comunicare.Astfel, vineri, pe 28.06.2019, in SEAP au apar informatii despre o alta atribuire directa a CNAIR catre Trustul de presa DC News . De aceasta data este vorba despre un contract numit, prin intermediul caruia CNAIR va plati catre DC News inca 72.000 de lei (15.246,48 EUR, la cursul zilei).De pe urma acestui contract, CNAIR vrea ca DC News sa produca 6 articoleIn plus, CNAIR vrea ca DC News sa realizeze undespre care ulterior sa scrie articole. In baza aceluiasi contract, DC News ar mai trebui sa realizeze 3, care sa fie transmise live si care sa genereze, fiecare, cel putin cate 3 materiale de presa.In cele din urma, campania ar urma sa se finalizeze cu formularea unei serii de propuneri care sa fie inaintate. CNAIR plateste ca aceasta campanie sa fie branduitaIn context, Alin Serbanescu a apreciat pentruca aceasta cheltuiala merita facuta."Intrega campanie de promovare are 3 directii. Prima este sa ii facem pe constructori sa inteleaga ca trebuie sa lucreze corect si la timp, cu respectarea contractelor.A doua directie este educatia rutiera. Cifrele spun, sec: viata unui om mort in accident rutier costa statul 1 milion de euro. Daca eu, prin alocarea a 72.000 de lei, salvez chiar si numai o viata si un milion de euro, sunt multumit.Iar a treia directie vizeaza mentinerea curateniei pe sosele", a mai spus Alin Serbanescu pentruDe vreme ce strategia de comunicare a CNAIR nu a fost facuta publica, ramane sa vedem cate alte contracte va mai incheia institutia cu Trustul de presa DC News pana la finele acestui an si cati bani publici ii va plati.